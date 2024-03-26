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Російські командири карають військових після успішних українських атак

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські командири карають військових після успішних українських атак
Керівництво підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців після атак на НПЗ
фото з відкритих джерел

Російська ППО має серйозні труднощі у боротьбі з дронами

Російських військовослужбовців підрозділів ППО карають після успішних атак українських дронів на нафтопереробні заводи у РФ. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Зазначається, що російські сили ППО мають серйозні труднощі у боротьбі з дронами через недостатню ефективність радіолокаційних станцій у розпізнаванні подібних об'єктів, що значно ускладнює оперативне реагування та протидію безпілотникам.

«У регіонах, де розташовані потенційні об'єкти для атак, громадянське населення стурбоване безпорадністю систем ППО. Розуміючи, що відсутня ефективна протидія загрозам, місцеві жителі почуваються вразливими та безпорадними, що створює напружене становище та потребує термінових заходів з боку влади для забезпечення безпеки та захисту цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

За даними «Атеш», деякі російські командири створюють мобільні групи швидкого реагування, але атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах засвідчують недостатню підготовку та відсутність розуміння щодо ефективного застосування таких груп.

«Однак, незважаючи на ці труднощі, керівництво підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців: пониження у військовому званні, накладення стягнень, а в крайньому разі – відправлення на війну в Україну. Це створює додаткове напруження та стрес серед військовослужбовців РФ», – зазначають партизани.

Нагадаємо, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

Як повідомлялося, навряд чи Росія зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи (НПЗ) від ударів Сил оборони України. Ці атаки вже вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ. Про це йдеться у звіті міноборони Британії.

До слова, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

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Теги: росія партизани

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