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Вибори у Польщі, вибухи в українських містах: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибори у Польщі, вибухи в українських містах: головне за ніч
Уночі в українських містах лунали вибухи
фото з відкритих джерел

У ніч проти 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі та Хмельницькому було чути звуки вибухів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль цього тижня. За результатами парламентських виборів у Польщі, які відбулися 15 жовтня, опозиційна «Громадянська коаліція» колишнього прем’єра Дональда Туска набрала 31,6% голосів. У ніч проти 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі та Хмельницькому було чути звуки вибухів. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 16 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в українських містах

У ніч проти 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі було чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Також у Хмельницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 16 жовтня. 

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у напрямку регіону рухаються дрони-камікадзе типу «Шахед».

Вибори у Польщі

Результати екзитполів, які оприлюднили телеканали одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними. Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість», то друге місце з різницею всього у 5,2% зайняла «Громадянська коаліція».

У деяких опитуваннях напередодні виборів різниця між головними суперниками доходила подекуди до 10%, що значно перевищує соціологічну похибку. Якщо екзитполи відображатимуть офіційні результати, то можна буде сказати, що розрив скоротився завдяки виборцям, які до останнього моменту не могли визначитися зі своїм вибором. А таких було приблизно 15%.

Партія «Право і Справедливість» може отримати 200 місць у польському парламенті. «Громадянська коаліція», очолювана екс-президентом Дональдом Туском, може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

За цими даними, чинна партія влади «Право і Справедливість» (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі після парламентських виборів. Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі у Twitter.

«Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди», – заявив Моравецький.

Важливо відзначити, що з 2015 року влада у Польщі належить консервативній партії «Право і Справедливість», яка становить монобільшість у Сеймі. Прем'єр-міністр та президент Польщі також представляють цю політичну силу. 

США розглядають можливість візиту Байдена до Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль цього тижня. Про це повідомляє Times of Israel.

Офіс прем'єр-міністра Нетаньягу та Білий дім вивчають деталі можливої поїздки та розглядають запрошення.

Незабаром у Білому домі прокоментували можливий візит.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Адрієнна Вотсон зазначила: «У нас немає планів про нову поїздку, про яку можна було б оголосити».

Байден підтримав знищення ХАМАС, однак є але

Президент США Джо Байден висловив підтримку щодо ліквідації терористичного угрупування ХАМАС. Про це інформує CBS News.

У відповідь на запитання про те, чи потрібно, на його думку, знищити ХАМАС, президент США сказав: «Так, я вважаю».

Однак, за його словами, важливо забезпечити існування палестинської влади та створити умови для існування Палестинської держави.

У відповідь на питання, чи буде Ізраїль зараз йти цим шляхом, Джо Байден відповів: «Не зараз. Але я думаю, Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди бойовиків ХАМАС і «Хезболли».

Байден також зазначив, що захоплення сектору Газа Ізраїлем було б «великою помилкою». На його думку, ХАМАС не репрезентує весь палестинський народ.

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Теги: коаліція міністр Ізраїль партії президент ХАМАС влада запрошення

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