Центри проводили виїзні бізнес-семінари в російських регіонах і організовували поїздки на стажування до Японії

«Японські центри» були символом дружби між Росією і Японією

Уряд Японії ухвалив рішення закрити всі шість філій некомерційної організації «Японський центр», що функціонували на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на японські ЗМІ, зокрема Kyodo.

Філії центру розташовані в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Южно-Сахалінську, Хабаровську і Владивостоці. Вони були символом дружби між Росією і Японією.

Японський центр з розвитку торговельно-економічних зв'язків – це автономна некомерційна організація. Центри надавали можливість навчання японської мови, проводили виїзні бізнес-семінари в російських регіонах і організовували поїздки на стажування до Японії. Також вони сприяли в налагодженні зв'язків з японськими компаніями. Діяльність центрів фінансував уряд Японії за посередництва посольства країни в Росії.

У січні 2025 року прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін розпорядився припинити застосування міжурядових російсько-японських меморандумів, які регулювали діяльність «Японських центрів». Міністерству закордонних справ було доручено повідомити японську сторону про ухвалене рішення.

Раніше Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку. Повідомлялося, що обʼєкт не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану.

До слова, влада Німеччини, як і раніше, платить поземельний податок за Російський дім науки і культури в Берліні, попри війну РФ проти України та санкції ЄС щодо Росспівробітництва, структурою якого є «Російський дім». У 2024 році розмір податку на ділянку, на якій розташовано проросійський центр, становив близько €70 тис.