Головна Світ Політика
search button user button menu button

Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва
Центри проводили виїзні бізнес-семінари в російських регіонах і організовували поїздки на стажування до Японії
фото з відкритих джерел

«Японські центри» були символом дружби між Росією і Японією

Уряд Японії ухвалив рішення закрити всі шість філій некомерційної організації «Японський центр», що функціонували на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на японські ЗМІ, зокрема Kyodo.

Філії центру розташовані в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Южно-Сахалінську, Хабаровську і Владивостоці. Вони були символом дружби між Росією і Японією.

Японський центр з розвитку торговельно-економічних зв'язків – це автономна некомерційна організація. Центри надавали можливість навчання японської мови, проводили виїзні бізнес-семінари в російських регіонах і організовували поїздки на стажування до Японії. Також вони сприяли в налагодженні зв'язків з японськими компаніями. Діяльність центрів фінансував уряд Японії за посередництва посольства країни в Росії.

У січні 2025 року прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін розпорядився припинити застосування міжурядових російсько-японських меморандумів, які регулювали діяльність «Японських центрів». Міністерству закордонних справ було доручено повідомити японську сторону про ухвалене рішення.

Раніше Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку. Повідомлялося, що обʼєкт не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану.

До слова, влада Німеччини, як і раніше, платить поземельний податок за Російський дім науки і культури в Берліні, попри війну РФ проти України та санкції ЄС щодо Росспівробітництва, структурою якого є «Російський дім». У 2024 році розмір податку на ділянку, на якій розташовано проросійський центр, становив близько €70 тис.

Читайте також:

Теги: росія Японія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Китаю Сі Цзіньпін виголошує тост на прийомі після військового параду з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією та закінчення Другої світової війни
Бенефіс Сі. Чому не існує ніякого нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія
3 вересня, 09:04
Сі Цзиньпін (з дружиною) вітають російського порезидента на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС)
«Це китайське свято, не російське». Експерт – про саміт ШОС і позицію Пекіна у російсько-українській війні
1 вересня, 15:30
Аналітики врахували середньодобові втрати Росії у 2025 році
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
16 серпня, 09:04
Трамп зазначив, що повернеться до питання санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
17 серпня, 06:06
Школярі у Литві навчатимуться збирати та керувати дронами
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
14 серпня, 12:53
Рятувальники розібрали половину зруйнованих конструкцій
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі
18 серпня, 18:08
За останній місяць українські дрони атакували Волгоградський, Рязанський та Новошахтинський НПЗ
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters
26 серпня, 08:55
Росія втрачає гроші від продажу нафти
«Чорна» діра у бюджеті РФ: нафтогазові доходи впали на 22%
Сьогодні, 10:04
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
Сьогодні, 09:07

Політика

Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua