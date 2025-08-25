Головна Світ Політика
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
фото: АР

Сійярто оцінив слова українського президента, як погрози Угорщині

Під час прессконференції президент України Володимир Зеленський обіграв слово дружба: «Ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування «Дружби» залежить від позиції Будапешта», ймовірно, маючи на увазі саме нафтопровід Дружба. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто не зрозумів іронії президента та різко вийшов з заявою, передає «Главком».

«Володимир Зеленський використав національне свято України, щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Ми розглядаємо суверенітет і територіальну цілісність як фундаментальні цінності міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни та очікуємо того ж у відповідь. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання.

Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на нашу енергетичну безпеку!», – написав угорський міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на скаргу Угорщини.

«Пітере, ти маєш від нас стільки солідарності, скільки ми маємо її від тебе», – пише Сікорський.

До слова, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн. 

Нагадаємо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. 

Теги: Угорщина Володимир Зеленський погрози Сійярто

