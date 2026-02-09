Вибори в Японії: партія прем’єр-міністерки здобула історичну перемогу

Партія завоювала 316 мандатів у нижній палаті парламенту

У Японії Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі здобула рекордну перемогу на дострокових парламентських виборах, що відбулися 8 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Japan News.

Згідно з даними видання, партія завоювала 316 мандатів у нижній палаті парламенту, побивши попередній партійний рекорд, встановлений у 1986 році.

Нагадаємо, очільниця Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті стала 104 прем'єр-міністром країни. Цю посаду вперше обійняла жінка.

До слова, у листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеною прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Глава держави привітав прем’єр-міністерку з початком роботи та висловив вдячність за «незмінну допомогу і принциповість» Японії від початку повномасштабного російського вторгнення.

Також у жовтні 2025 року у Токіо президент США Дональд Трамп зустрівся з новою прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі для обговорення важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин між країнами, зокрема в сфері торгівлі та безпеки.

Трамп та Такаїчі підписали важливу рамкову угоду, що стосується постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів. Угода передбачає співпрацю у видобутку та переробці цих ресурсів для забезпечення їх стабільних поставок на обидва ринки.