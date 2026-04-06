ЄС відкинув силовий сценарій: що сказали про війну в Ірані

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Президент Ради ЄС Антоніу Кошта закликав зупинити удари і відновити судноплавство
фото: Reuters

У Брюсселі заявили, що ескалація лише поглиблює кризу і закликали до переговорів

Європейський Союз вважає, що військова ескалація на Близькому Сході не призведе до миру, і наполягає на дипломатичному врегулюванні конфлікту. Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що подальше загострення війни в Ірані не приведе до припинення вогню. Про це повідомляє «Главком».

ЄС відкинув силовий сценарій: що сказали про війну в Ірані фото 1
скріншот: @eucopresident

«Після п'яти тижнів війни на Близькому Сході стало зрозуміло, що лише дипломатичне рішення вирішить її корінні причини», – наголосив Кошта.

Він підкреслив, що удари по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах, є незаконними та неприйнятними. За його словами, це стосується як ситуації на Близькому Сході, так і війни Росії проти України.

Окремо Кошта звернув увагу на гуманітарний аспект конфлікту, зазначивши, що саме цивільне населення Ірану найбільше страждає від дій влади та подальшої ескалації.

Президент Євроради також повідомив, що під час нещодавньої розмови з президентом Ірану закликав негайно припинити удари по країнах регіону та відновити свободу судноплавства через Ормузьку протоку.

«Ескалація не приведе до припинення вогню та миру. Лише переговори, а саме поточні зусилля, що вживаються регіональними партнерами», – підсумував він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що спроба передати зброю іранському населенню провалилася через дії посередників: озброєння не дійшло до адресатів і було привласнене відповідальними за його доставку. Американський лідер наголосив, що обурений зривом цієї операції та пригрозив причетним жорсткими наслідками.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. 

