Головна Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу, під час якої лунали вибухи
фото: Getty Images

У ніч на 1 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками

У ніч на 1 листопада в Україні лунала повітряна тривога. У Полтавській та Хмельницькій областях було чутно вибухи. Помер український спортивний журналіст Артем Франков. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Полтавській області

У ніч на 1 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про згрозу уданих БпЛА типу «Shahed».

На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Вибухи пролунали в Лубенській громаді та в Кременчуці. 

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «шахеди» на кордоні Черкаської та Вінницької областей, на Харківщині та Полтавщині. Також повідомляли про ударний дрон біля Кременчука.

Атака на Хмельниччину

Уночі ворожі ударні БпЛА атакували Хмельниччину. Під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи. 

Перші вибухи пролунали близько 00:05. Перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу сил ППО. За його словами, унаслідок вибухів пошкоджень цивільної інфраструктури та травмованих немає.

Вдруге повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 01:29. В області знову була загроза застосування росіянами ударних БпЛА. 

«Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях», – згодом написав Сергій Тюрін.

Помер український спортивний журналіст Артем Франков

Помер відомий футбольний журналіст та головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков. Йому було 53 роки. 

Про смерть Франкова повідомив його заступник Андрій Шахов.

«Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем», – написав Шахов.

Повідомлення про смерть журналіста розміщене також на офіційному телеграм-каналі Артема Франкова.

Уранці 31 жовтня Франков потрапив до реанімації через другий інсульт, лікарям не вдалося врятувати його життя.

Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, що ізраїльські військові досягли значних успіхів у ході наземної операції в секторі Гази. 

«Ми розгортаємо сили у великих масштабах у глибині cектору Гази», – сказав Галлант.

Він розповів, що тривають бої проти сил, що діють у секторі Гази, а результати та досягнення на полі бою вже дуже високі. Проте за це заплатили високу ціну.

«На жаль, на війні теж є ціна, і ціна в останній день була високою», – додав міністр оборони, говорячи про загибель ізраїльських військових.

Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Курською областю

Росіяни стверджують, що нібито збили два українські безпілотники.

У Міноборони Росії зазначили, що засоби протиповітряної оборони Росії нібито перехопили два українські безпілотники над територією Курської області. 

«31 жовтня близько 23:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – повідомило Міноборони РФ.

Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем

Заступник міністра закордонних справ Болівії Фреді Мамані заявив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в Газі. 

«Болівія вирішила розірвати дипломатичні відносини із Ізраїлем на знак засудження агресивного ізраїльського військового наступу, що відбувається у Секторі Гази», – сказав Мамані.

Болівія стала однією з перших країн, яка розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через його наступ в Газі. У 2009 році країна вже розривала дипломатичні відносини з Ізраїлем, і також у знак протесту проти його дій в Газі. Повноцінні дипвідносини було відновлено лише в 2020 році.

Теги: росія міністр Міноборони Міноборони РФ смерть військові журналіст Артем Франков інсульт перехоплення наступ тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни постійно тиснуть на світовий інформаційний простір
Інформаційна війна. Ми втрачаємо перевагу за кордоном
25 жовтня, 19:25
Лавров нещодавно порадив вірменському керівництву згадати про «незавидну долю країн, які зробили ставку на США»
Політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ
2 жовтня, 08:36
Богдан загинув у 44 роки
Завжди йшов у бій першим. Згадаймо Героя України Богдана Калагурського
5 жовтня, 09:00
Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини
Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини
10 жовтня, 19:12
Скандал із працівниками військкомату у Львові: територіальний центр комплектування відреагував
Скандал із працівниками військкомату у Львові: територіальний центр комплектування відреагував
11 жовтня, 17:00
ЗСУ провели наступальні операції під Бахмутом 24 жовтня та підтвердили успіхи
Українські військові продовжують атаки на лівому березі Дніпра: оцінка ISW
25 жовтня, 05:03
Під Мукачевом вантажівка зіштовхнулася з автобусом до Риму: є загиблі
Під Мукачевом вантажівка зіштовхнулася з автобусом до Риму: є загиблі
28 жовтня, 01:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
Казанський авіаційний завод
Росія розбудовує військові заводи: працюють у три зміни (супутникові знімки)
26 жовтня, 21:17

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
83K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
30K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
13K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати
8086
Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал
6526
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю

Новини

Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту