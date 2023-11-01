Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч

У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу, під час якої лунали вибухи

У ніч на 1 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками

У ніч на 1 листопада в Україні лунала повітряна тривога. У Полтавській та Хмельницькій областях було чутно вибухи. Помер український спортивний журналіст Артем Франков. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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Вибухи в Полтавській області

У ніч на 1 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про згрозу уданих БпЛА типу «Shahed».

На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Вибухи пролунали в Лубенській громаді та в Кременчуці.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «шахеди» на кордоні Черкаської та Вінницької областей, на Харківщині та Полтавщині. Також повідомляли про ударний дрон біля Кременчука.

Атака на Хмельниччину

Уночі ворожі ударні БпЛА атакували Хмельниччину. Під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи.

Перші вибухи пролунали близько 00:05. Перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу сил ППО. За його словами, унаслідок вибухів пошкоджень цивільної інфраструктури та травмованих немає.

Вдруге повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 01:29. В області знову була загроза застосування росіянами ударних БпЛА.

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«Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях», – згодом написав Сергій Тюрін.

Помер український спортивний журналіст Артем Франков

Помер відомий футбольний журналіст та головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков. Йому було 53 роки.

Про смерть Франкова повідомив його заступник Андрій Шахов.

«Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем», – написав Шахов.

Повідомлення про смерть журналіста розміщене також на офіційному телеграм-каналі Артема Франкова.

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Уранці 31 жовтня Франков потрапив до реанімації через другий інсульт, лікарям не вдалося врятувати його життя.

Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, що ізраїльські військові досягли значних успіхів у ході наземної операції в секторі Гази.

«Ми розгортаємо сили у великих масштабах у глибині cектору Гази», – сказав Галлант.

Він розповів, що тривають бої проти сил, що діють у секторі Гази, а результати та досягнення на полі бою вже дуже високі. Проте за це заплатили високу ціну.

«На жаль, на війні теж є ціна, і ціна в останній день була високою», – додав міністр оборони, говорячи про загибель ізраїльських військових.

Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Курською областю

Росіяни стверджують, що нібито збили два українські безпілотники.

У Міноборони Росії зазначили, що засоби протиповітряної оборони Росії нібито перехопили два українські безпілотники над територією Курської області.

«31 жовтня близько 23:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – повідомило Міноборони РФ.

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Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем

Заступник міністра закордонних справ Болівії Фреді Мамані заявив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в Газі.

«Болівія вирішила розірвати дипломатичні відносини із Ізраїлем на знак засудження агресивного ізраїльського військового наступу, що відбувається у Секторі Гази», – сказав Мамані.

Болівія стала однією з перших країн, яка розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через його наступ в Газі. У 2009 році країна вже розривала дипломатичні відносини з Ізраїлем, і також у знак протесту проти його дій в Газі. Повноцінні дипвідносини було відновлено лише в 2020 році.