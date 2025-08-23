Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
колаж: glavcom.ua

Єврокомісія не вважає це серйозною енергетичною загрозою для ЄС

Європейська комісія підтвердила, що уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу «Дружба» до Словаччини та Угорщини й перебуває в тісному контакті з обома країнами для з’ясування обставин та захисту критичної інфраструктури. Про це повідомили «Суспільному» у пресслужбі Єврокомісії, передає «Главком».

У Єврокомісії повідомили, що отримали лист від Словаччини та Угорщини і відповь нададуть на нього згодом.

«Безпека постачання є пріоритетом для Комісії, і ми перебуваємо в тісному і постійному контакті з нашими державами-членами з метою її забезпечення. ЄС має інструменти для подолання раптового дефіциту або перебоїв у постачанні сирої нафти або нафтопродуктів», – повідомили у Єврокомісії.

Згідно з директивою ЄС, що діє з 2009 року, країни-члени Євросоюзу зобов’язані зберігати 90-денні запаси нафти на випадок надзвичайних ситуацій.

У Єврокомісії зазначили, що «Словаччина і Угорщина підтримують такі необхідні рівні аварійних запасів нафти і можуть випустити такі запаси на ринок у разі надзвичайної ситуації. Досі Комісія не отримувала повідомлень про вивільнення запасів від Словаччини чи Угорщини».

Також у Брюсселі заявили, що стежать за ситуацією з припиненням постачання нафти через нафтопровід «Дружба» до обох країн, проте не вважають це серйозною енергетичною загрозою для ЄС..

До слова, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн. 

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на скаргу Угорщини.

«Пітере, ти маєш від нас стільки солідарності, скільки ми маємо її від тебе», – пише Сікорський.

«Вночі ми отримали повідомлення, що втретє за короткий час стався напад на нафтопровід «Дружба» на російсько-білоруському кордоні. Постачання нафти до Угорщини знову зупинилося! Це черговий напад на енергетичну безпеку нашої країни. Чергова спроба втягнути нас у війну», – писав Сійярто

Нагадаємо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. 

Читайте також:

Теги: Словаччина Угорщина Єврокомісія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр бідкається, що Угорщина знову без російської нафти
Сійярто повідомив, за скільки часу вдасться відновити «Дружбу»
Вчора, 19:07
Бланар наголосив, що будь-яка загроза постачанню нафти є неприйнятною
Удар по нафтопроводу «Дружба»: Словаччина та Угорщина поскаржились ЄС
Вчора, 12:49
CBAM передбачає сплату вуглецевого мита за імпорт енергоємної продукції до ЄС
Запровадження вуглецевого мита ЄС в Україні. Ексміністр енергетики спрогнозував наслідки
2 серпня, 17:24
Втрати без відтермінування CBAM для України будуть колосальними
Україна втратить 8% експорту і 5% ВВП. Федерація металургів спрогнозувала наслідки європейського вуглецевого мита
1 серпня, 13:13
Угорщина продемонструвала найбільший стрибок добробуту громадян в Європі за останній рік
В якій країні Європи громадяни розбагатіли найбільше: несподівані дані
30 липня, 03:23
Рішення Комісії пов'язане зі складною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази, незважаючи на оголошену Ізраїлем щоденну гуманітарну паузу в бойових діях
Єврокомісія знайшла як покарати Ізраїль за ситуацію в секторі Гази
28 липня, 21:12
Політик наголосив, що новий бюджет передбачає «мільярди євро для України»
«Побудований на логіці війни». Орбан розкритикував семирічний бюджет Євросоюзу
28 липня, 08:33
Ціна кави у країнах ЄС встановила рекорд
Ціни на чашку кави в Європі шокують покупців
24 липня, 11:21
Угорщина звинувачує свого громадянина у вступі в українську армію
Будапешт судитиме угорця за службу в ЗСУ
23 липня, 18:17

Політика

Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах
У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)
У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)
Трамп тримає у шухляді президентського столу фото з Путіним (відео)
Трамп тримає у шухляді президентського столу фото з Путіним (відео)
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
6346
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5187
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4452
Reuters: Путін висунув нові умови миру
4115
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua