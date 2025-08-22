Головна Світ Соціум
Удар по нафтопроводу «Дружба»: Словаччина та Угорщина поскаржились ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по нафтопроводу «Дружба»: Словаччина та Угорщина поскаржились ЄС
Бланар наголосив, що будь-яка загроза постачанню нафти є неприйнятною
фото: Bloomberg

Перебої після атак на нафтопровід триватимуть щонайменше п'ять днів, заявили міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tа3.

Перебої після українських атак на нафтопровід триватимуть щонайменше п'ять днів, заявили міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії (ЄК).

Бланар підкреслив, що будь-яка загроза постачанню нафти є неприйнятною, нагадавши, що востаннє постачання було зупинено у понеділок і відновлено після ремонту.

«У цій заяві Комісія заявила, що готова захищати нашу критичну енергетичну інфраструктуру, частиною якої є нафтопроводи, тому ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб ЄС відстоював інтереси держав-членів та енергетичну безпеку своїх громадян, включаючи громадян Словацької Республіки. Будь-яка загроза енергетичній безпеці нашої країни є неприйнятною», – заявив Юрай Бланар.

Нагадаємо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ.

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. 

Теги: Словаччина Угорщина нафта Єврокомісія

