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На Харківському напрямку ЗСУ відбивають бій у районі села Липці – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківському напрямку ЗСУ відбивають бій у районі села Липці – Генштаб
Ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра
фото: Генштаб

Генштаб назвав напрямок фронту, де відбулося найбільше боєзіткнень за день

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

На Харківському напрямку

Усі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне – ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцетрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку

Наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

На Лиманському напрямку

За сьогодні відбито шість атак ворога біля Торського і Невського. Російські загарбники скинули чотири КАБи – по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.

На Краматорському напрямку

Загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Сіверському напрямку

Зараз наші воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. Ворог скинув три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже три авіаудари, із застосуванням НАРів та авіабомб.

На Краматорському напрямку

Відбито п'ять атак загарбників. Ще три боєзіткнення продовжуються у районах Іванівського і Андріївки. Ситуація контрольована. Майже двома десятками некерованих авіаракет ворог вдарив неподалік Дружби, Північного і Диліївки.

На Покровському напрямку

Тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Все інше – без змін.

На Курахівському напрямку

Сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Зараз тривають бої неподалік Георгіїівки.

На Придніпровському напрямку

Ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.
На решті напрямків – без особливих змін.

Нагадаємо, окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову.

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Теги: окупанти Генштаб втрати ворог

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