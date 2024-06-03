Зеленський обговорив із президентом Філіппін двосторонню співпрацю та агресію РФ

Зеленський висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 червня, прибув до столиці Філіппін Маніли, де має відбутися зустріч із колегою Фердинандом Р. Маркосом-молодшим. Про це повідомляє інформаційне агентство філіппінського уряду Philippine News Agency.

Президент України поінформував про візит у соцмережі X.

«Прибув до Філіппін та вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з Президентом Фердинандом Маркосом-молодшим», – написав Зеленський.

Він висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом цієї держави Фердинандом Маркосом-молодшим фото Володимир Зеленський, мереж Х

Зеленський висловив вдячність Маркосу під час їхньої зустрічі в палаці Малаканян у Манілі в понеділок вранці, зокрема за роль Філіппін у резолюції Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка засуджує вторгнення Росії в Україну.

«Ми дуже вдячні бути у вашій країні, яка підтримує Україну і нашу територіальну цілісність і суверенітет», – сказав Зеленський Маркосу.

«Дуже дякую за ваше велике слово та чітку позицію щодо нас, щодо цієї російської окупації наших територій, і дякую за вашу підтримку (в Організації Об’єднаних Націй) ваших резолюцій», – додав він.

Відтоді, як понад два роки тому почалася повномасштабна війна росії проти України , Маніла проголосувала за шість резолюцій Екстреної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо України та послідовно підтримувала суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Києва.

Зустріч двох лідерів відбулася після їхньої участі в діалозі Шангрі-Ла в Сінгапурі, головному оборонному саміті Азії.

Зі свого боку Маркос привітав Зеленського, який відвідує Манілу вперше після обрання у 2019 році.

«Я щасливий, і ми дуже пишаємося, що ви знайшли час проїхати повз Філіппіни. Я знаю, що криза у вашій країні зайняла всю вашу увагу і весь ваш час. Мені дуже приємно зустрітися з вами, щоб обговорити деякі проблеми, які є спільними для наших двох країн, і, сподіваюся, разом знайти шляхи для нас обох», – сказав Маркос.

«Я ще раз хотів би, щоб це було за кращих обставин, але я щасливий, що ви можете приїхати та відвідати нас, пане президенте», – додав він.

Маркос зазначив, що Філіппіни продовжуватимуть допомагати Україні через багатосторонні канали, такі як ООН та Європейський Союз.

«Тож ми продовжуватимемо робити все можливе для сприяння миру та припинення бойових дій», – сказав він.

Нагадаємо, що 1 червня президент Володимир Зеленський прилетів до Сінгапуру для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

На полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин. Глава Української держави подякував президенту Демократичної Республіки Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України

Також президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили постачання зброї та гарантії безпеки для України. Зустріч Зеленського та Остіна пройшла на полях азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

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