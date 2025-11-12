Головна Країна Політика
Зеленський повідомив, скільки грошей втратить РФ до кінця року через санкції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський повідомив, скільки грошей втратить РФ до кінця року через санкції
Глава держави каже, що Україна визначила напрямки подальшого санкційного тиску на РФ
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, цьогоріч вперше фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти

Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються. За підсумками цього року Росія втратить щонайменше $37 млрд бюджетних нафтогазових доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. За словами президента, у цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти.

«І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор. Все це обмежує російську воєнну машину. Працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції», – каже він.

Зеленський повідомив, що Україна визначила напрямки подальшого санкційного тиску на РФ. «Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше», – додав глава держави.

Нагадаємо, російська компанія «Лукойл» оголосила форс-мажор на іракському нафтовому родовищі «Західна Курна – 2» – одному з найбільших у світі – через санкції, запроваджені проти російських нафтових гігантів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав два укази про впровадження рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Теги: розвідка санкції Володимир Зеленський

