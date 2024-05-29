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Raiffeisen Bank обмежить росіян у переказах валюти за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Raiffeisen Bank обмежить росіян у переказах валюти за кордон
Raiffeisen Bank досі веде діяльність у Росії
фото з відкритих джерел

З 10 червня 2024 року вихідні платежі в доларах США будуть недоступні

Громадяни РФ з 10 червня не зможуть робити платежі в доларах через російський підрозділ банку Raiffeisen Bank. Обмеження виникли через зміни вимог банків-кореспондентів, які здійснюють перекази. Про це повідомляє пресслужба банку.

«З 10 червня 2024 року вихідні платежі в доларах США будуть недоступні у зв'язку зі зміненими вимогами банків-кореспондентів, які здійснюють такі перекази. На жаль, ми не можемо на це вплинути», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зміна зачіпає всіх клієнтів банку. Втім, на вхідні платежі в доларах обмежень немає. Також обмеження не стосуються платежів в інших іноземних валютах.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Як повідомлялося, Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

До слова, влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

Як повідомлялося, австрійський Raiffeisen Bank International у листопаді минулого року заявив, що не збирається виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор банку Йоганн Штробль. За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

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Теги: банк росіяни валютні операції валюта санкції

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