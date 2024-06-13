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На Московській біржі обвал через санкції США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Московській біржі обвал через санкції США
Станом на 10:20 13 червня індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%
фото з відкритих джерел

Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів вперше з 3 червня

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15,8% на тлі запровадження санкцій США. Про це свідчать дані торгів.

Так, акції «Сбербанку» на відкритті торгової сесії втрачали на 4%, ВТБ – до 4,7%. Папери «Новатек» знизилися до 6,8%, «Селігдара» – до 10,3%.

Станом на 10:20 13 червня (за московським і київським часом), індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів уперше з 3 червня, пише «Коммерсант».

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15%
Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15%
скріншот: TradingView

Нагадаємо, що США розширили список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій. 

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.

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Теги: росія економіка санкції біржа

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