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Буряти вигадали, як боротися із п'яними водіями: машини конфісковуватимуть на війну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Буряти вигадали, як боротися із п'яними водіями: машини конфісковуватимуть на війну
Губернатор жаліється, що у Бурятії у 2023 році сталось більше ніж 1 тис. ДТП
фото: Telegram / Алексей Цыденов

Губернатор вже подав доручення розробити відповідний механізм

Російська влада хоче відбирати авто у п'яних водіїв-бурятів, аби відправляти їх на війну в Україну. Про це заявив губернатор Бурятії Олексій Циденов.

Циденов скаржиться, що у Бурятії у 2023 році сталось більше ніж 1 тис. ДТП. Було затримано 7,8 тис. водіїв з ознаками сп'яніння. Тепер п'яних бурятів будуть карати, їхні автівки обіцяють відправити на війну в Україну.

«Нині у країні діє нормативний акт, яким конфісковане майно може передаватися бійцям на «СВО». Нехай машини йдуть у справу, нехай наші бійці будуть забезпечені добрими транспортними засобами. А водії нехай замисляться, що п'яним за кермо сідати – це не лише дуже небезпечно, а й накладно», – заявив губернатор Бурятії.

За його словами, він вже подав доручення розробити відповідний механізм.

Нагадаємо, у Бурятії невідомі розграбували будинок «героя СВО». Злочинці викрали автомобіль, цінні речі з будинку і навіть унітаз. Про це російський окупант розповів місцевим пропагандистським медіа.

Як розповів військовий, «вдячні росіяни» навідувалися у його будинок щонайменше двічі. Друге проникнення відбулося вже після того, як будівлю опечатала поліція.  

До слова, у Бурятії горить понад 100 гектарів лісу. Через ураганний вітер пожежа дійшла до Улан-Уде і перекинулася на споруди в передмісті.

Як пишуть російські ЗМІ, околиці Улан-Уде і його передмістя охоплені вогнем. Сильний вітер роздмухує полум'я з катастрофічною силою. Місцеві жителі пишуть, що вогнем охоплені також житлові будинки. Натомість міська влада запевняє, що це не так.

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Теги: влада майно Telegram машини

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