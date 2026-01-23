США розглядають морську блокаду поставок нафти на Кубу – Politico

На початку січня Трамп уже заявляв про намір перекрити постачання нафти й фінансових ресурсів на Кубу з Венесуели

Остаточного рішення поки що не ухвалено

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість запровадження повної морської блокади, щоб зупинити імпорт нафти на Кубу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Politico, пише «Главком».

За даними Politico, остаточного рішення поки що не ухвалено. Водночас ідею активно підтримують окремі високопосадовці в адміністрації Трампа, зокрема державний секретар Марко Рубіо, які виступають за жорсткіший тиск на кубинську владу.

У Білому домі цю інформацію офіційно не прокоментували. Якщо ж такий план буде реалізований, він означатиме подальшу ескалацію політики США в регіоні та демонструватиме намір Вашингтона посилити свій вплив у Західній півкулі.

Reuters повідомляє, що на початку січня Трамп уже заявляв про намір перекрити постачання нафти й фінансових ресурсів на Кубу з Венесуели. Аналітики попереджають, що такі кроки можуть мати серйозні наслідки для енергосистеми та економіки Куба, яка й без того перебуває у складному стані.

Після подій у Венесуелі та встановлення контролю над її нафтовими ресурсами Трамп, за даними Reuters, неодноразово заявляв про можливі подальші дії проти Куби, водночас пропонуючи їй укласти угоду з Вашингтоном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу.

До слова, президент Куби Мігель Діас-Канель прокоментував заклики президента США Дональда Трампа укласти угоду з Вашингтоном.