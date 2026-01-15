Китай завершив 2025 рік із рекордним торговельним профіцитом, попри тарифний тиск США

Китай компенсував падіння експорту до США рекордними поставками в Азію та Африку

Китай за підсумками 2025 року зафіксував рекордний торговельний профіцит у розмірі майже $1,2 трлн на тлі зростання експорту до країн Азії, Африки та Європейського Союзу, попри торговельні обмеження з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними митної служби Китаю, повний річний профіцит склав $1,189 трлн, що є історичним максимумом для країни та відповідає обсягу ВВП економіки з топ-20 у світі. У грудні експорт Китаю зріс на 6,6% у річному вимірі, перевищивши очікування аналітиків, які прогнозували зростання на рівні 3%.

Імпорт за той самий період збільшився на 5,7%, що також перевищило прогнози. За словами економіста HSBC Фреда Ноймана, високі показники пояснюються зростанням продуктивності та технологічної спроможності китайських виробників, а також слабким внутрішнім попитом і надлишковими виробничими потужностями.

«Зростання китайських торговельних профіцитів може посилити напруженість із торговельними партнерами, особливо тими, хто також залежить від експорту промислової продукції» – заявив Нойман.

фото: Reuters

Експорт до США у 2025 році впав на 20%, тоді як імпорт із США скоротився на 14,6%. Водночас китайські виробники наростили постачання до інших регіонів: експорт до Африки зріс на 25,8%, до країн АСЕАН – на 13,4%, а до Європейського Союзу – на 8,4%.

Китай також збільшив експорт рідкісноземельних металів до найвищого рівня щонайменше з 2014 року, попри обмеження на постачання окремих елементів, запроваджені навесні.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році між США та Китаєм посилилися торговельні та технологічні суперечності. У Вашингтоні неодноразово погрожували новими тарифами, зокрема щодо країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Водночас Пекін почав коригувати політику державної підтримки промисловості. Зокрема, Китай скасував експортні податкові пільги для сонячної галузі – одного з ключових джерел напруженості у відносинах із Європейським Союзом.

Економісти прогнозують, що Китай і надалі збільшуватиме свою частку на глобальних ринках, використовуючи диверсифікацію торговельних напрямків і перенесення виробництва за кордон для обходу тарифних бар’єрів.