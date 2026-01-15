Головна Світ Економіка
Китай завершив 2025 рік із рекордним торговельним профіцитом, попри тарифний тиск США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Китай завершив 2025 рік із рекордним торговельним профіцитом, попри тарифний тиск США
Китай компенсував падіння експорту до США рекордними поставками в Азію та Африку
Експорт до Африки, Азії та ЄС компенсував падіння поставок у США

Китай за підсумками 2025 року зафіксував рекордний торговельний профіцит у розмірі майже $1,2 трлн на тлі зростання експорту до країн Азії, Африки та Європейського Союзу, попри торговельні обмеження з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними митної служби Китаю, повний річний профіцит склав $1,189 трлн, що є історичним максимумом для країни та відповідає обсягу ВВП економіки з топ-20 у світі. У грудні експорт Китаю зріс на 6,6% у річному вимірі, перевищивши очікування аналітиків, які прогнозували зростання на рівні 3%.

Імпорт за той самий період збільшився на 5,7%, що також перевищило прогнози. За словами економіста HSBC Фреда Ноймана, високі показники пояснюються зростанням продуктивності та технологічної спроможності китайських виробників, а також слабким внутрішнім попитом і надлишковими виробничими потужностями.

«Зростання китайських торговельних профіцитів може посилити напруженість із торговельними партнерами, особливо тими, хто також залежить від експорту промислової продукції» – заявив Нойман.

фото: Reuters

Експорт до США у 2025 році впав на 20%, тоді як імпорт із США скоротився на 14,6%. Водночас китайські виробники наростили постачання до інших регіонів: експорт до Африки зріс на 25,8%, до країн АСЕАН – на 13,4%, а до Європейського Союзу – на 8,4%.

Китай також збільшив експорт рідкісноземельних металів до найвищого рівня щонайменше з 2014 року, попри обмеження на постачання окремих елементів, запроваджені навесні.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році між США та Китаєм посилилися торговельні та технологічні суперечності. У Вашингтоні неодноразово погрожували новими тарифами, зокрема щодо країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Водночас Пекін почав коригувати політику державної підтримки промисловості. Зокрема, Китай скасував експортні податкові пільги для сонячної галузі – одного з ключових джерел напруженості у відносинах із Європейським Союзом.

Економісти прогнозують, що Китай і надалі збільшуватиме свою частку на глобальних ринках, використовуючи диверсифікацію торговельних напрямків і перенесення виробництва за кордон для обходу тарифних бар’єрів.

Теги: США Китай торгівля Дональд Трамп

