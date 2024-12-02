Неподалік кордонів Росії стартують двотижневі навчання НАТО

Postimees: в Естонії розпочинаються двотижневі навчання НАТО

В Естонії розпочинаються навчання Pikne («Блискавка») за участю військових країн НАТО. Про це повідомила газета Postimees.

«Підрозділи Збройних сил Франції проведуть сухопутну та повітряну операції з перекидання сил до Естонії, після чого спільно з британськими та естонськими підрозділами вправляються у виконанні поставлених завдань», – зазначив відповідальний за проведення навчань естонський генерал-майор Індрек Сірель.

У маневрах братимуть участь близько двох тисяч військовослужбовців із самої Естонії, а також США, Франції, Латвії та Великої Британії. Основні дії розгорнуться у північній та північно-східній частинах країни. У навчаннях беруть участь бойова група НАТО в країні, морські, військово-повітряні та сухопутні підрозділи Сил оборони Естонії.

Підрозділи Блоку відпрацюють механізми перекидання до зони потенційного конфлікту. Учасники навчань приділять особливу увагу інтеграції до союзної бойової групи для відображення загроз з моря, суші та повітря.

Раніше стало відомо, що НАТО може застосувати пункт про колективну оборону проти Росії. Гібридна війна, яку Росія розгорнула у західних країнах, може змусити їх дати спільну відповідь. Диверсії здатні підштовхнути НАТО до розгляду питання про застосування статті 5 Статуту про колективну оборону. Про це попередив директор Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль.

До слова, у муніципалітеті Соррейса на півночі Норвегії відкрили центр підготовки бійців десанту НАТО для американських, британських та нідерландських військовослужбовців, Таким чином прагнуть посилити присутність альянсу на кордоні з Росією в Арктиці.