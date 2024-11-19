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За 1000 днів війни Росія завдала шкоди довкіллю на $71 млрд

Степан Гафтко
glavcom.ua
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За 1000 днів війни Росія завдала шкоди довкіллю на $71 млрд
Росіяни бойовими діями завдають збитків екології
фото з відкритих джерел

Росія своїми військовими діями завдає довкуллю та екології значної шкоди

За 1000 днів війни екологічні збитки від воєнних дій сягнули приблизно $71 млрд. Через обстріли та лісові пожежі в атмосферу викинуто додатково 180 млн тонн діоксиду вуглецю. Про це під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) у Баку повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, інформує Міндовкілля.

«За час повномасштабного вторгнення РФ вчинила проти довкілля понад 6500 злочинів. Понад шістьом мільйонам українців довелося шукати тимчасовий захист у різних країнах Європи, що призвело до додаткових 3,3 млн тонн викидів СО2. Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн», – зауважила Гринчук.

Світлана Гринчук зазначила, що через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал українських лісів щодо поглинання парникових газів зменшився на 1,7 млн тонн. Загалом війна призвела до знищення 3 млн гектарів лісів. Територія України, забруднена вибухонебезпечними предметами, наразі сягає 139 000 кв. км, що вдвічі перевищує площу Азербайджану.

«Продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії, вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі», – додала міністерка.

Світлана Гринчук підкреслила, що Україна активно працює над відновленням, не очікуючи завершення війни. Вона зазначила: «Щоб компенсувати втрати лісів через пожежі, українці висадили 555 млн дерев на площі понад 75 тис. гектарів. А завдяки підтримці партнерів уже розміновано 35 тис. кв. км території».

Російська війна підриває глобальні зусилля у боротьбі зі зміною клімату. У 2009 році розвинуті країни зобов’язалися щороку виділяти $100 млрд для підтримки кліматичних заходів у країнах, що розвиваються. Водночас Росія планує у 2025 році витратити понад $135 млрд на військову агресію.

Україна спільно з міжнародними партнерами працює над створенням механізмів, які зроблять агресію та екологічну шкоду неприйнятними та суворо караними. Ці зусилля є основою пункту 8 «Формули миру» Президента Володимира Зеленського, що стосується екологічної безпеки. Україна пропонує співпрацю у документуванні екологічної шкоди, розробці універсальних методик оцінки впливу та формулюванні глобальних принципів екологічного і сталого відновлення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що збитки України через екологічні руйнування від війни вже сягають €60 млрд, згідно з попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Нагадаємо, сума збитків довкіллю у Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищує 405 млн грн. 

До слова, Greenpeace Центральної та Східної Європи офіційно відкрив новий офіс у Києві.

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Теги: росія війна продукти українці Україна повітря втрати Світлана Гринчук

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