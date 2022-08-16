Компанія Henkel виставила на продаж активи в Росії та Білорусі

Вихід з цих ринків обійдеться компанії в 184 млн євро

Німецька компанія Henkel, яка виробляє косметику і побутову хімію, виставила на продаж свої активи в Росії та Білорусі. Про це повідомляється в квартальному звіт компанія.

За даними Henkel, вихід з цих ринків обійдеться в 184 мільйони євро, з них 88 мільйонів євро – це збитки ділової репутації. Інша частина суми припадає на основні активи концерну (земельні ділянки, заводи, обладнання), товарні знаки та інтелектуальну власність.

Газета «Відомість» пише, що серед потенційних покупців експерти називають російську компанію «Техноніколь». Також зацікавлені китайські і турецькі бізнесмени.

Компанія Henkel заснована в 1876 році і є однією з найбільших компаній Німеччини. Серед найбільш відомих брендів - будівельні суміші Ceresit, клей «Момент», засоби особистої гігієни Schwarzkopf, Syoss, Fa, миючі та чистячі засоби Persil, Bref.

За минулий рік компанія заробила 20 млрд євро, операційний прибуток склав 2,7 млрд євро.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту.

Як повідомлялося, компанія Shell йде з російського ринку та списує $5 млрд. Також виробник дитячих конструкторів Lego йде з Росії