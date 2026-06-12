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Американська нафта витіснила російську та саудівську з ринку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Американська нафта витіснила російську та саудівську з ринку
ЄС уже отримує майже половину всього американського нафтового експорту
фото: Reuters

США несподівано отримали новий інструмент впливу, а Європа та Азія стрімко змінюють постачальників сировини

Сполучені Штати офіційно стали найбільшим експортером нафти у світі, випередивши Росію та Саудівську Аравію, які багато років залишалися лідерами світового ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як змінилася ситуація на нафтовому ринку

У травні експорт сирої нафти та нафтопродуктів зі США сягнув 10,5 млн барелів на добу. Таким чином країна утримує перше місце вже третій місяць поспіль. Для порівняння, Росія за цей період експортувала близько 7 млн барелів на добу, а Саудівська Аравія – 5,9 млн барелів.

Ще на початку минулого року ситуація була зовсім іншою. Саудівська Аравія постачала на зовнішні ринки приблизно 8,1 млн барелів щодня, тоді як американський експорт становив лише 6,6 млн барелів. Однак події останніх років суттєво змінили баланс сил на світовому енергетичному ринку.

Одним із ключових чинників стала війна між США та Іраном, яка триває з лютого 2026 року. Через бойові дії значна частина поставок із Близького Сходу була порушена. Одночасно Росія зіткнулася зі скороченням можливостей для експорту через пошкодження нафтової інфраструктури.

На цьому тлі американські компанії почали активно заповнювати звільнені ніші на світовому ринку. «У Вашингтона з'явився новий інструмент, про який вони не підозрювали до війни з Іраном – експорт енергоносіїв», – заявила керівниця відділу політики компанії Kpler Мішель Брухард.

Зростання ролі США створює нові виклики для Організації країн-експортерів нафти. В Reuters зазначають, що посилення позицій Вашингтона послаблює вплив ОПЕК на формування світових цін. Додатковим ударом для організації став вихід Об'єднаних Арабських Еміратів, які перебували в її складі майже шість десятиліть.

Невдоволення ситуацією демонструють і в Росії. Очільник компанії «Роснефть» назвав американські нафтові компанії головними вигодонабувачами нинішньої кризи. За його словами, перебої з поставками через Ормузьку протоку забезпечили американському бізнесу додаткові прибутки.

Чому США нарощують перевагу

Втім, експерти наголошують, що США почали нарощувати перевагу ще задовго до нинішніх конфліктів. З 2000 року обсяги видобутку нафти та газового конденсату в країні зросли майже втричі та досягли близько 22 млн барелів на добу.

Окрему роль відіграє структура американського ринку. Якщо у Росії та Саудівській Аравії ключові рішення щодо видобутку значною мірою контролюються державою, то у США основними гравцями залишаються приватні компанії. Вони швидко реагують на зміну цін і збільшують видобуток у періоди високого попиту.

Залежність Європи від американських поставок зростає

Найбільшими покупцями американської нафти стали Європа та Азія. Після запровадження санкцій проти Росії та обмежень щодо Ірану країни Європейського Союзу отримують 47% усього нафтового експорту США. Частка азійських держав також суттєво зросла і нині становить близько 46%.

Водночас у Європі визнають, що нова ситуація має і ризики. З одного боку, країни ЄС змогли скоротити залежність від російських енергоносіїв. З іншого – посилюється залежність від американських поставок, що може створити нові політичні та економічні виклики у майбутньому.

Нагадаємо, що Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства. У Reuters зазначали, що це рішення може послабити вплив організації на світовий нафтовий ринок та загострити внутрішні суперечності між країнами-учасницями щодо обсягів видобутку і цінової політики.

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Теги: нафта США Саудівська Аравія росія

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