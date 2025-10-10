Головна Світ Політика
Оголошено лауреата Нобелівської премії миру-2025

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Марія Коріна Мачадо є лідеркрю демократичного руху у Венесуелі
фото: X/The Nobel Prize

Нобелівський комітет вирішив не відзначати Трампа премією миру

Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Нобеля.

Комітет відзначив роботу правозахисниці з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії. «Протягом останнього року пані Мачадо була змушена жити в підпіллі. Попри серйозні погрози її життю, вона залишилася в країні, і цей вибір надихнув мільйони людей. Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не відступала у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона незмінно підтримувала мирний перехід до демократії», – йдеться в повідомленні.

За словами представників комітету, Марія Коріна Мачадо «підтримує полум’я демократії серед зростаючої темряви». На думку комітету, вона є «одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останніх часів».

Напередодні виборів 2024 року Мачадо була кандидаткою в президенти від опозиції, але її не допустили до виборів. Тоді вона підтримала на виборах представника іншої партії, Едмундо Гонсалеса Уррутію.

«Сотні тисяч волонтерів мобілізувалися, попри політичні розбіжності. Вони пройшли підготовку як спостерігачі за виборами, щоб забезпечити прозорість і справедливість виборів. Незважаючи на ризик переслідувань, арештів і тортур, громадяни по всій країні стежили за виборчими дільницями. Вони подбали про те, щоб остаточні підсумки були задокументовані, перш ніж режим зміг знищити бюлетені і збрехати про результати», – зазначає пресслужба комітету.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.

Як відомо, Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликав вручити президенту США Дональду Трампу Нобелівську премію миру. Уряд Пакистану також номінував президента США на премію миру.

Теги: Дональд Трамп Венесуела Нобелівська премія

