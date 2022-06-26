Росію відділяють від дефолту всього кілька годин, – Bloomberg

Для Росії це стане першим іноземним дефолтом після того, як більшовики відмовилися від боргів в 1918 році

Ринки стикаються з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який має готовність і ресурси платити, але не може

Після місяців балансування на межі дефолту Росія знаходиться в декількох годинах від дефолту. Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні ввечері закінчується пільговий період за пропущеними платежами за облігаціями на суму близько 100 млн доларів, заблокованими через широкомасштабні санкції.

Видання зазначає, що офіційної заяви не буде, і Росія вже оскаржує це позначення, але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, в понеділок вранці настане дефолт.

Поки це в основному символічна подія, враховуючи, що Росія вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм в більшості країн світу. Але це демонструє, як США, Європа та інші країни закрутили гайки з моменту початку вторгнення в Україну в лютому, щоб зробити для Росії практично неможливим ведення нормальної фінансової діяльності.

Для Росії це стане першим іноземним дефолтом після того, як більшовики відмовилися від боргів царської епохи в 1918 році. На початку цього року РФ була дуже близька до такого моменту, але їй вдалося врятуватися в останній момент, перейшовши на інші способи оплати. Цей альтернативний шлях був згодом перекритий в травні – всього за кілька днів до настання терміну виплати $100 млн – коли США закрили лазівку для санкцій, що дозволяла американським інвесторам отримувати платежі за суверенними облігаціями.

Тепер питання в тому, що буде далі, оскільки ринки стикаються з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який має готовність і ресурси платити, але не може.

Основні рейтингові агенції зазвичай оприлюднюють декларацію дефолту, але санкції забороняють їм брати участь у російському бізнесі. Власники облігацій можуть об’єднатися, щоб зробити власну заяву, але вони, можливо, вважають за краще почекати, щоб стежити за війною в Україні та рівнем санкцій, щоб з’ясувати шанси повернути свої гроші або хоча б частину з них.

«Оголошення дефолту є символічною подією. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може займати у більшості зарубіжних країн», – сказав Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Росія каже, що це не дефолт, тому що у неї достатньо коштів.

Нагадаємо, що ще у квітні катастрофічну ситуацію в російській економіці визнав давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

У травні Сполучені Штати не продовжили дію ліцензії, потрібної Росії для проведення виплат за державним боргом – що може означати технічний дефолт країни-агресора у другій половині липня.

Катастрофу в економіці відчули і прості росіяни, які перестали брати кредити. Так, тільки за квітень цей ринок впав удвічі.