Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки
Премію імені Нобеля у 2025 році розділили між трьома науковцями з Франції і США
фото: X/The Nobel Prize

Нагороду отримали Мокір, Агьон та Говітт за теорії інноваційного зростання

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів премії Шведського державного банку з економічних наук 2025 року на згадку про Альфреда Нобеля. Нагороду отримали троє економістів: Джоель Мокір (американсько-ізраїльський економіст), Філіп Агьон (французький економіст) та Пітер Говітт (канадський економіст). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на на допис Нобелівської премії у соцмережі Х.

Науковців відзначено «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».

Джоель Мокір відзначений «за визначення передумов для сталого зростання завдяки технологічному прогресу».

«Джоел Мокір використовував історичні джерела як один із засобів для розкриття причин сталого зростання, що стало новою нормою. Він продемонстрував, що для того, щоб інновації змінювали одна одну в самогенеруючому процесі, нам потрібно не лише знати, що щось працює, але й мати наукові пояснення, чому це так. Останнього часто бракувало до промислової революції, що ускладнювало розвиток нових відкриттів та винаходів. Він також наголосив на важливості того, щоб суспільство було відкритим до нових ідей та дозволяло змінам», – пояснив Нобелівський комітет.

Філіп Агьон та Пітер Говітт отримали нагороду «за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню».

"Філіп Агіон і Пітер Говітт також вивчали механізми сталого зростання. У статті 1992 року вони побудували математичну модель так званої творчої деструкції: коли на ринок виходить новий і кращий продукт, компанії, що продають старіші продукти, зазнають втрат. Інновація є чимось новим і тому творчою. Водночас вона й деструктивна, адже компанія, чия технологія застаріває, програє в конкурентній боротьбі", – зазначив Нобелівський комітет.

Як відомо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні. 

Читайте також:

Теги: Нобелівська премія економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключова риса української інфляції – переважно витратний характер приросту цін
Що впливає на природу інфляції?
11 жовтня, 17:04
Норвезький Нобелівський комітет розпочав розслідування підозрілих ставок на цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру
Нобелівський комітет перевіряє витік інформації про переможця премії миру після підозрілих ставок
11 жовтня, 04:55
Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів Влада і бізнес
10 жовтня, 16:15
Трамп: Обама отримав премію – він навіть не знав, за що. Він просто виграв вибори, і йому дали нагороду за те, що він абсолютно нічого не зробив, окрім як зруйнував нашу країну
Трамп заявив, що Обама отримав Нобелівську премію миру «ні за що»
9 жовтня, 23:19
Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
9 жовтня, 11:37
З 6 по 13 жовтня оголосять лауреатів Нобелівської премії
Нобелівська премія, Трамп і Путін: головні події тижня
5 жовтня, 19:12
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
2 жовтня, 13:49
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
29 вересня, 18:35
Макрон каже, що президент США відкинув ініціативи з визнання Палестини державою
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Економіка

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки
Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки
Після різкого падіння нафта почала дорожчати: що стало причиною
Після різкого падіння нафта почала дорожчати: що стало причиною
Популярний криптогаманець показує нульовий баланс: користувачі панікують через технічний збій
Популярний криптогаманець показує нульовий баланс: користувачі панікують через технічний збій
Ціни на бензин у Росії досягли 14-річного максимуму після атак на НПЗ
Ціни на бензин у Росії досягли 14-річного максимуму після атак на НПЗ
Криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після заяв Трампа
Криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після заяв Трампа
США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп
США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua