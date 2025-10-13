Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки

Премію імені Нобеля у 2025 році розділили між трьома науковцями з Франції і США

Нагороду отримали Мокір, Агьон та Говітт за теорії інноваційного зростання

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів премії Шведського державного банку з економічних наук 2025 року на згадку про Альфреда Нобеля. Нагороду отримали троє економістів: Джоель Мокір (американсько-ізраїльський економіст), Філіп Агьон (французький економіст) та Пітер Говітт (канадський економіст). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на на допис Нобелівської премії у соцмережі Х.

Науковців відзначено «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».

Джоель Мокір відзначений «за визначення передумов для сталого зростання завдяки технологічному прогресу».

«Джоел Мокір використовував історичні джерела як один із засобів для розкриття причин сталого зростання, що стало новою нормою. Він продемонстрував, що для того, щоб інновації змінювали одна одну в самогенеруючому процесі, нам потрібно не лише знати, що щось працює, але й мати наукові пояснення, чому це так. Останнього часто бракувало до промислової революції, що ускладнювало розвиток нових відкриттів та винаходів. Він також наголосив на важливості того, щоб суспільство було відкритим до нових ідей та дозволяло змінам», – пояснив Нобелівський комітет.

Філіп Агьон та Пітер Говітт отримали нагороду «за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню».

"Філіп Агіон і Пітер Говітт також вивчали механізми сталого зростання. У статті 1992 року вони побудували математичну модель так званої творчої деструкції: коли на ринок виходить новий і кращий продукт, компанії, що продають старіші продукти, зазнають втрат. Інновація є чимось новим і тому творчою. Водночас вона й деструктивна, адже компанія, чия технологія застаріває, програє в конкурентній боротьбі", – зазначив Нобелівський комітет.

Як відомо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.