Облігації ЄС подорожчали після рішення надати кредит Україні

Брюссель оголосив, що продасть облігації на 90 млрд євро у першій половині 2026 року

Дохідність 30-річних облігацій Євросоюзу зросла на дев’ять базисних пунктів – до 4,14% – після того, як блок ухвалив рішення надати Україні позику в 90 млрд євро протягом наступних двох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Стрибок дохідності став найбільшим серед усіх емітентів єврозони. Це завершило період, коли облігації ЄС показували сильні результати порівняно з німецьким боргом – премія впала з 85 базисних пунктів на початку року до 60 зараз.

Поки що незрозуміло, як саме ЄС залучатиме додаткові гроші. Посадовці ЄС повідомили інвесторам, що можуть використати різні інструменти – від короткострокових векселів до облігацій з терміном погашення через десятиліття.

План ЄС – це відхід від початкової ідеї використати заморожені російські активи. За новою схемою Україна не повертатиме позику, доки Москва не виплатить репарації Києву. Тим часом російські гроші залишаться заблокованими в ЄС.

Цього тижня Брюссель оголосив, що продасть облігації на 90 млрд євро у першій половині 2026 року. Орієнтовна мета на весь рік – 160 млрд євро. Але юридичні документи дозволяють випустити до 200 млрд євро облігацій протягом року проти 170 млрд євро цього року. Ліміт на векселі підвищили з 60 млрд євро до 100 млрд євро.

Вплив більшої пропозиції на ринок складно передбачити. ЄС лише нещодавно став великим емітентом облігацій – продажі зросли у 2020 році для фінансування боротьби з пандемією.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро. Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту».