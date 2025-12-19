Головна Світ Економіка
Облігації ЄС подорожчали після рішення надати кредит Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Облігації ЄС подорожчали після рішення надати кредит Україні
Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу
Брюссель оголосив, що продасть облігації на 90 млрд євро у першій половині 2026 року

Дохідність 30-річних облігацій Євросоюзу зросла на дев’ять базисних пунктів – до 4,14% – після того, як блок ухвалив рішення надати Україні позику в 90 млрд євро протягом наступних двох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Стрибок дохідності став найбільшим серед усіх емітентів єврозони. Це завершило період, коли облігації ЄС показували сильні результати порівняно з німецьким боргом – премія впала з 85 базисних пунктів на початку року до 60 зараз.

Поки що незрозуміло, як саме ЄС залучатиме додаткові гроші. Посадовці ЄС повідомили інвесторам, що можуть використати різні інструменти – від короткострокових векселів до облігацій з терміном погашення через десятиліття.

План ЄС – це відхід від початкової ідеї використати заморожені російські активи. За новою схемою Україна не повертатиме позику, доки Москва не виплатить репарації Києву. Тим часом російські гроші залишаться заблокованими в ЄС.

Цього тижня Брюссель оголосив, що продасть облігації на 90 млрд євро у першій половині 2026 року. Орієнтовна мета на весь рік – 160 млрд євро. Але юридичні документи дозволяють випустити до 200 млрд євро облігацій протягом року проти 170 млрд євро цього року. Ліміт на векселі підвищили з 60 млрд євро до 100 млрд євро.

Вплив більшої пропозиції на ринок складно передбачити. ЄС лише нещодавно став великим емітентом облігацій – продажі зросли у 2020 році для фінансування боротьби з пандемією.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро. Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту».

