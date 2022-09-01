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Міністри фінансів Великої сімки схвалять план обмежень цін на російську нафту, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Міністри фінансів Великої сімки схвалять план обмежень цін на російську нафту, – ЗМІ
Країни G7 намагаються повністю заборонити імпорт російської нафти
фото із відкритих джерел

Європейські чиновники сумніваються, що план матиме серйозний вплив на ціни

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) на зустрічі в п'ятницю схвалять план щодо обмеження цін на російську нафту. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників видання, знайомих зі змістом документа, план передбачає також введення стелі цін на вироблені в Росії нафтопродукти.

У виданні зауважують, що чиновники намагаються знайти баланс між обмеженням російських доходів і збереженням стимулів для Росії продавати свою нафту.

За словами осіб, знайомих із планом обмежень цін, він стосуватиметься нафтопродуктів, таких як мазут, ще одного основного російського експорту. При цьому європейські чиновники сумніваються, що план матиме серйозний вплив на ціни.

У повідомленні зазначається, що санкції ЄС щодо страхування та фінансових послуг для російської нафти мають набути чинності 5 грудня. Відповідно до плану обмеження цін, заборона ЄС на страхування буде скасована, що дозволить західним компаніям продовжувати надавати фінансові послуги з транспортування та продажу нафти. Російська нафта буде надходити за межі США і Європи за встановленою ціною.

Проте в G-7 зберігаються важливі розбіжності щодо цієї пропозиції. Офіційні особи мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G-7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

Оскільки країни G-7 самі намагаються повністю заборонити імпорт російської нафти, план спирається на готовність інших глобальних покупців в Африці, Азії та інших країнах дотримуватися пропозиції щодо обмеження ціни.

Нагадаємо, раніше сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України.

Разом з тим Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року. 

Теги: нафта росія Велика сімка

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