Ще одна країна відмовилася від російської нафти

Вучич: «Після листопада російської нафти для нас не буде через санкції»

Сербія з листопада не купуватиме російської нафти через санкції

З листопада нинішнього року Сербія не імпортуватиме російської нафти через санкції Європейського Союзу, запроваджені проти РФ. Про це повідомив президент країни Александар Вучич.

Зазначається, що Вучич у своєму зверненні до сербського народу торкнувся теми можливого скасування Європрайду в Бєлграді, заявивши, що замість серйозних питань суспільство приділяє значну увагу обговоренню «дурниць».

«Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше», – сказав Вучич.

Також Вучич заявив, що сили НАТО повинні захистити сербів, які проживають у Косові від «від переслідувань і погромів», інакше Сербії доведеться зробити це самій. Нагадаємо, напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня на початку серпня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну.