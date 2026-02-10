Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році
Євросоюз обговорив прискорене часткове членство України
фото: Reuters

У Брюсселі розглянули модель «вступу авансом», яка не скасовує вимог до реформ

У Європейському Союзі розглядають безпрецедентний підхід, який передбачає прискорене часткове членство України вже у 2027 році без відмови від виконання ключових критеріїв вступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

План передбачає, що фактично Україна приєднається до ЄС «авансом», до того, як виконає всі формальності, які передбачені стандартною процедурою вступу. Ідею почали неформально називати reverse enlargement, оскільки йдеться про те, що країна стає членом Євросоюзу на початку процесу, а не після виконання всіх критеріїв.

Співрозмовники у ЄС вважають, що такий нестандартний підхід може бути привабливим, оскільки Україна отримала би «нове дихання» для реформ і водночас зменшилися б ризики втрати довіри до процесу євроінтеграції через його затягування.

За інформацією видання, про ідею говорили п’ять дипломатів з різних країн, троє посадовців ЄС та двоє представників України. Концепція передбачає кілька напрямків роботи.

Перший із них стосується забезпечення готовності України до вступу, що вже реалізується через підхід «фронтлоудингу». Українській стороні вже передали інформацію щодо роботи над трьома з шести переговорних кластерів. На неформальній зустрічі міністрів на Кіпрі у березні українській делегації можуть надати деталі щодо більшої кількості кластерів, щоб робота за ними також розпочалася.

Співрозмовники видання наголошують, що такий підхід не означає послаблення реформ, адже у Євросоюзі вважають, що реальні переваги членства можливі лише після виконання трансформацій, передбачених процедурою вступу.

Другий напрямок передбачає створення нового формату «вступу авансом», або «вступу навспак». За даними джерел, це питання обговорювали на зустрічі у Брюсселі минулої п’ятниці у контексті пошуку способів розблокувати процес розширення ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито описала кілька моделей, які розглядаються, і reverse enlargement є однією з них.

Один із співрозмовників описав механізм так: країна-кандидат спершу приєднується, а потім поступово отримує повний обсяг прав і зобов’язань. Водночас раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не підтримує ідею вступу з частковими правами.

Ідея має і критиків серед держав-членів. Частина країн вважає, що поділ членів ЄС на різні категорії є несправедливим як щодо України, так і щодо самого Союзу. Серед опонентів називають Німеччину, де побоюються, що країни, запрошені «авансом», можуть не виконати всіх критеріїв і створити додаткові ризики для функціонування об’єднання. Ще один напрямок роботи стосується подолання вето Угорщини на вступ України. У ЄС розраховують на можливі зміни після квітневих виборів, однак готують варіанти дій і на випадок, якщо позиція Будапешта залишиться незмінною.

Раніше, Європейський Союз уперше запропонував запровадити санкції проти портів у третіх країнах, які обробляють російську нафту. Згідно з пропозицією, з якою ознайомилося агентство, ЄС пропонує включити до санкційного списку порт Кулеві в Грузії та порт Карімун в Індонезії. У разі ухвалення обмежень компаніям і фізичним особам із країн Євросоюзу буде заборонено здійснювати будь-які операції з цими об’єктами.

Читайте також:

Теги: Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не поступово, а беззупинно: як скорочується «вічна війна» Кремля
Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
Вчора, 13:41
Якщо ми припинимо опір, Україна припинить своє існування
Переговори для продовження війни: чому Україні не варто зупинятися
25 сiчня, 23:45
Солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя помітили у виставах «Лебедине озеро»
Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»
24 сiчня, 18:34
Міністр фінансів США розчарований європейською політикою
Війну РФ проти України фактично фінансує Європа – міністр фінансів США
Вчора, 10:20
Рада Україна–НАТО зібралась через атаку «Орєшніком» по Львову
Рада Україна-НАТО обговорила удар РФ ракетою «Орєшнік»
13 сiчня, 08:16
Ліна Костенко живе в холодному будинку в центрі Києва
Будинок, де живе Ліна Костенко, залишився без тепла
21 сiчня, 16:47
Кіт Келлог: якщо Україна витримає зиму – вона отримає перевагу
Путін шукає спосіб «гідно вийти» з війни – Келлог
21 сiчня, 20:00
Німці мають бути готові до оборони, заявив Пісторіус
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
1 лютого, 20:35
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон закликав посилити ППО України та передати далекобійну зброю
Конгресмен-республіканець пояснив, що може змусити Кремль піти на поступки
4 лютого, 18:06

Політика

ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році
ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки
«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки
НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости
НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua