ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році

У Брюсселі розглянули модель «вступу авансом», яка не скасовує вимог до реформ

У Європейському Союзі розглядають безпрецедентний підхід, який передбачає прискорене часткове членство України вже у 2027 році без відмови від виконання ключових критеріїв вступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

План передбачає, що фактично Україна приєднається до ЄС «авансом», до того, як виконає всі формальності, які передбачені стандартною процедурою вступу. Ідею почали неформально називати reverse enlargement, оскільки йдеться про те, що країна стає членом Євросоюзу на початку процесу, а не після виконання всіх критеріїв.

Співрозмовники у ЄС вважають, що такий нестандартний підхід може бути привабливим, оскільки Україна отримала би «нове дихання» для реформ і водночас зменшилися б ризики втрати довіри до процесу євроінтеграції через його затягування.

За інформацією видання, про ідею говорили п’ять дипломатів з різних країн, троє посадовців ЄС та двоє представників України. Концепція передбачає кілька напрямків роботи.

Перший із них стосується забезпечення готовності України до вступу, що вже реалізується через підхід «фронтлоудингу». Українській стороні вже передали інформацію щодо роботи над трьома з шести переговорних кластерів. На неформальній зустрічі міністрів на Кіпрі у березні українській делегації можуть надати деталі щодо більшої кількості кластерів, щоб робота за ними також розпочалася.

Співрозмовники видання наголошують, що такий підхід не означає послаблення реформ, адже у Євросоюзі вважають, що реальні переваги членства можливі лише після виконання трансформацій, передбачених процедурою вступу.

Другий напрямок передбачає створення нового формату «вступу авансом», або «вступу навспак». За даними джерел, це питання обговорювали на зустрічі у Брюсселі минулої п’ятниці у контексті пошуку способів розблокувати процес розширення ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито описала кілька моделей, які розглядаються, і reverse enlargement є однією з них.

Один із співрозмовників описав механізм так: країна-кандидат спершу приєднується, а потім поступово отримує повний обсяг прав і зобов’язань. Водночас раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не підтримує ідею вступу з частковими правами.

Ідея має і критиків серед держав-членів. Частина країн вважає, що поділ членів ЄС на різні категорії є несправедливим як щодо України, так і щодо самого Союзу. Серед опонентів називають Німеччину, де побоюються, що країни, запрошені «авансом», можуть не виконати всіх критеріїв і створити додаткові ризики для функціонування об’єднання. Ще один напрямок роботи стосується подолання вето Угорщини на вступ України. У ЄС розраховують на можливі зміни після квітневих виборів, однак готують варіанти дій і на випадок, якщо позиція Будапешта залишиться незмінною.

