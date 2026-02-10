Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії
Зеленський затвердив новий склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю
фото: Офіс президента

Секретар РНБО підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс довів свою ефективність у найскладніших умовах війни

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, пише «Главком».

Як зазначив Умєров, робота комісії дозволить сформувати чіткий і прозорий механізм продажу зброї на ринки партнерських країн під повним контролем держави.

«Наступний крок – формування зрозумілого механізму контрольованого експорту. Ці рішення вже відпрацьовуються центральними органами влади та членами міжвідомчої комісії, – написав він.

Секретар РНБО підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс довів свою ефективність у найскладніших умовах війни, а напрацьовані технології мають працювати не лише на внутрішню безпеку, а й на зміцнення союзників України.

«Ми маємо унікальний бойовий і технологічний досвід, який повинні перетворити на стійку, довгострокову індустріальну спроможність держави. Контрольований експорт зброї відкриває шлях до нових безпекових альянсів та інвестицій у оборонну галузь. При цьому, Міжвідомча комісія створює чіткі та прозорі правила, де продаж відбувається під контролем держави та з користю для української оборони», – зазначив він.

За словами Умєрова, виробничі можливості України у сферах безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки вже перевищують обсяги державних закупівель.

«Саме тому координовано продавати цю зброю партнерам – це можливість залучити нові інвестиції у розвиток оборонних технологій та створювати інноваційні продукти для Сил оборони», – підсумував Умєров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів, де виготовлятимуть українські дрони. Йдеться як про Балтійські країни, так і про країни Північної Європи.

Так, 2026 року працюватимуть представництва, кількість яких становитиме десять одиниць.

Читайте також:

Теги: експорт Рустем Умєров зброя озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умєров: Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України
Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів
Вчора, 19:13
За словами премʼєра Польщі, основну частину нової допомоги складатиме броньована техніка
Що отримає Україна в новому пакеті допомоги від Польщі: Туск розповів деталі
5 лютого, 16:10
Путін оголосив про укладення значних контрактів на експорт озброєнь до країн Африки
Путін заявив про нові поставки зброї до африканських країн
1 лютого, 01:58
Північна Корея суттєво зменшила обсяги військових поставок до Росії
КНДР різко скоротила постачання зброї до Росії: у чому причина
31 сiчня, 05:18
Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК
Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК
25 сiчня, 22:29
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та Росією
Переговори в Абу-Дабі. Умєров повідомив деталі розмови з росіянами та американцями
23 сiчня, 22:08
Андрій Єрмак, Рустем Умєров наразі не мають статус підозрюваних
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
15 сiчня, 19:09
Армін Паппергер про вирішення питання щодо місця будівництва заводу із виробництва снарядів в Україні
Rheinmetall готовий почати будівництво заводу із виробництва снарядів в Україні
15 сiчня, 15:47
Російське військово-політичне керівництво профінансувало виробництво цих БпЛА значною мірою
Чи здатна Росія наростити авіацію у 2026 році?
13 сiчня, 10:10

Суспільство

11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії
Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через обстріли на Сумщині: деталі  
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через обстріли на Сумщині: деталі  
Не лише грошима. Як НАБУ оцінює свою ефективність у боротьбі з топкорупцією
Не лише грошима. Як НАБУ оцінює свою ефективність у боротьбі з топкорупцією

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua