Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, пише «Главком».

Як зазначив Умєров, робота комісії дозволить сформувати чіткий і прозорий механізм продажу зброї на ринки партнерських країн під повним контролем держави.

«Наступний крок – формування зрозумілого механізму контрольованого експорту. Ці рішення вже відпрацьовуються центральними органами влади та членами міжвідомчої комісії, – написав він.

Секретар РНБО підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс довів свою ефективність у найскладніших умовах війни, а напрацьовані технології мають працювати не лише на внутрішню безпеку, а й на зміцнення союзників України.

«Ми маємо унікальний бойовий і технологічний досвід, який повинні перетворити на стійку, довгострокову індустріальну спроможність держави. Контрольований експорт зброї відкриває шлях до нових безпекових альянсів та інвестицій у оборонну галузь. При цьому, Міжвідомча комісія створює чіткі та прозорі правила, де продаж відбувається під контролем держави та з користю для української оборони», – зазначив він.

За словами Умєрова, виробничі можливості України у сферах безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідки вже перевищують обсяги державних закупівель.

«Саме тому координовано продавати цю зброю партнерам – це можливість залучити нові інвестиції у розвиток оборонних технологій та створювати інноваційні продукти для Сил оборони», – підсумував Умєров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів, де виготовлятимуть українські дрони. Йдеться як про Балтійські країни, так і про країни Північної Європи.

Так, 2026 року працюватимуть представництва, кількість яких становитиме десять одиниць.