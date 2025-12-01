Головна Країна Політика
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
фото: ДСНС

Зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро

Суд заочно заарештував Міндіча, російські окупанти вдарили по Дніпру, Зеленський відвідав Францію. «Главком» склав добірку новин 1 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд заочно заарештував Міндіча

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Тимура Міндіча, який підозрюється у низці кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією в енергетиці. У коментарі «Главкому» адвокат Андрій Доманський, якого держава призначила Міндічу, повідомив: такий запобіжний захід діє до моменту затримання підозрюваного та доставки його до суду. Наразі, як зазначив захисник, він не мав контактів зі своїм клієнтом.

Російські окупанти вдарили по Дніпру

Зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро. Через російську атаку загинуло чотири людини, кількість постраждалих становить 43 особи, з них 30 залишаються в лікарні.
Внаслідок ворожого удару понівечені адмінбудівля, підприємства, чотири будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, дві станції технічного обслуговування та понад півсотні авто.

Візит Зеленського до Франції

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Франції. Президент України провів переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном. Ключова тема зустрічі – мирні перемовини та гарантії безпеки.

Держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами французького лідера, Росія не дала жодних сигналів чи доказів про готовність припинити агресію проти України. «Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники Коаліції охочих. Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи», – зазначив він.

Макрон повідомив про важливі перемовини найближчим часом.

Керівник виправного закладу на Хмельниччині отримав підозру

Працівники ДБР повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)». Правоохоронці його підозрюють у вимаганні «відкатів» за укладені угоди із виправним закладом. За рішенням суду посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 499 тис. грн.

Уряд спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації

Кабмін запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням  Свириденко.

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, Кабмін спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження щодо потужності. «Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств. Ця норма поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії», – заявила вона.

Крім того, уряд вніс зміни, які дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генеруючої потужності і поновити проведення нових конкурсів. Також Кабмін поширив експериментальний проєкт щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.

Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин
Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин
Макрон: «Коаліція охочих» закінчила роботу над гарантіями безпеки для України
Макрон: «Коаліція охочих» закінчила роботу над гарантіями безпеки для України
Чи заборонено Єрмаку виїжджати з України? Прикордонники зробили заяву
Чи заборонено Єрмаку виїжджати з України? Прикордонники зробили заяву
Виконавча продюсерка «Суспільного» стала заступницею міністерки культури
Виконавча продюсерка «Суспільного» стала заступницею міністерки культури
Уряд спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації
Уряд спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації

