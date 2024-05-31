Нові тарифи на електроенергію та звільнення військовополонених. Головне за 31 травня

Під час 52-го з початку повномасштабного вторгнення Росії обміну військовополоненими, вдалося повернути додому 24-річну слідчу Національної поліції з Маріуполя Мар’яну Чечелюк. Дівчина перебувала у полоні понад два роки

Сьогодні, 31 травня, Україна уклала безпекові угоди зі Швецією та Ісландією, відбувся обмін військовополоненими, внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних, США дозволили бити по РФ американською зброєю. «Главком» склав добірку новин 29 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» – Генштаб

Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Так, ударні безпілотники Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

Україна підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки зі Швецією та Ісландією

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з документом, впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії угоди.

У Стокгольмі президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже $30 млн). Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження.

США дозволили бити по РФ американською зброєю: Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців. Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками саміту Україна – Північна Європа.

«У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталей про це, я хочу побачити, що відбудеться на практиці, але те, що я бачу, то це, в будь-якому випадку, є кроком вперед до цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити захист наших людей, людей, які живуть в населених пунктах біля кордону», – сказав Зеленський.

Україна повернула з російського полону 75 людей

Сьогодні, 31 травня, відбувся обмін військовополоненими, внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі», – зазначив президент.

Звільнена з полону слідча Національної поліції з Маріуполя Мар’яна Чечелюк і керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак фото pryimak_yuliia, Instagram

Під час 52-го з початку повномасштабного вторгнення Росії обміну військовополоненими вдалося повернути додому 24-річну слідчу Національної поліції з Маріуполя Мар’яну Чечелюк. Дівчина перебувала у полоні понад два роки.

Яким буде тариф на світло з 1 червня: рішення уряду

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

До ухвалення сьогоднішнього рішення обговорювались різні сценарії перегляду тарифу на електрику.

Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диферінцйований підхід, коли вартість електрики залежить від обсягу споживання.

Удари ЗСУ по Росії можуть початися за кілька годин чи днів – The New York Times

Українці готуються атакувати окупантів фото із відкритих джерел

Американські офіційні особи очікують, що перші атаки по території Росії із застосуванням зробленої в США зброї можуть розпочатися протягом кількох годин або днів. Про це пише газета The New York Times з посиланням на джерела. Газета зазначає, що, дозволивши використати американську зброю для завдання ударів по об'єктах у Росії, президент США Джо Байден «переступив через червону лінію, яку сам і позначив».