Палав військовий аеродром та НПЗ: деталі нічної «бавовни» в РФ

У ніч на 19 травня атаковано військовий аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ

На атаковану летовищі базувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті

Безпілотники Служби безпеки України у ніч проти 19 травня поцілили по військовому аеродрому «Кущевська» та Слов’янському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили джерела «Главкома».

«Дрони СБУ влаштували феєрверк у РФ на честь перемоги Усика: палало на військовому аеродромі «Кущевська» та Слов’янському НПЗ», – каже джерело.

Зазначається, що «бавовну» влаштували дрони СБУ. По аеродрому вони відпрацювали спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ. На цьому летовищі базувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних «прильотів» завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.

За даними джерела, це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром «Кущевськ» та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.

Нагадаємо, що в ніч на 19 травня дрони атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Також під удар потрапив місцевий аеродром. Згодом стало відомо, що Нафтопереробний завод НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані призупинив роботу після нічної атаки дронів.

За даними міноборони країни-агресорки РФ, уночі ворожою ППО нібито було знищено дев'ять ракет Atacms та один БпЛА над територією Криму, три БпЛА – над Білгородською областю, 57 БпЛА знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.

Також уночі 19 травня у тимчасово окупованих Севастополі, Євпаторії та Сімферополі було чутно вибухи. Нібито працювала ППО. Развожаєв зазначає, що у Севастополі працює ППО, йде відбиття ракетної атаки. Російські пабліки пишуть, що нібито використовуються ракети ATACMS та БпЛА.