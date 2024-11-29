Кількість інцидентів з російськими літаками у 2024 році досягла рекорду

Найбільш поширеними несправностями є проблеми з двигунами (30%) та шасі (20%). Крім того, часто фіксуються збої в роботі гідросистем, гальм та навігаційного обладнання

Найбільше зростання аварійності зафіксовано у літаків Superjet 100

За неповний 2024 кількість авіаінцидентів з пасажирськими літаками російських авіакомпаній перевищила показники попереднього року, досягнувши рекорду як мінімум за останні шість років. Процес це повідомляє «Нова газета. Європа».

Так, станом на кінець листопада зафіксовано 208 випадків, що майже на 30% більше, ніж 161 інцидент за аналогічний період 2023 року.

З цих інцидентів щонайменше 90 разів літаки поверталися в аеропорт вильоту або здійснювали екстрені посадки через виявлені технічні несправності вже в польоті. У статистику включено лише випадки, що сталися після старту, коли літак був офіційно визнаний готовим до експлуатації та на борту перебували пасажири. Проблеми, виявлені на етапі передпольотної підготовки, не враховувалися, хоча їх, мабуть, значно більше, зазначає видання.

Найбільше зростання аварійності зафіксовано у літаків Superjet 100. У 2024 році на ці лайнери припало 56 інцидентів – стільки ж, скільки і на літаки Boeing, яких у парку найбільших російських авіакомпаній майже вдвічі більше (188 проти 93 за даними Росавіації).

Найбільш поширеними несправностями є проблеми з двигунами (30%) та шасі (20%). Крім того, часто фіксуються збої в роботі гідросистем, гальм та навігаційного обладнання. Деякі літаки стають учасниками інцидентів неодноразово протягом короткого проміжку часу. Так, Superjet, що згорів в Анталії, за три місяці до цього встиг здійснити кілька вимушених посадок через технічні несправності. Літак Airbus однієї з російських авіакомпаній, у якого в польоті відмовили автопілоти та система керування носовим колесом, повернули в експлуатацію вже через добу після інциденту.

Після початку вторгнення РФ в Україну російська авіація зіткнулася із санкціями. США, ЄС та інші країни закрили повітряний простір для російських авіаперевізників, а виробники Boeing та Airbus припинили постачання запчастин та технічну підтримку. Це змусило авіакомпанії перейти на «канібалізацію» – розбір літаків на запчастини – та використання деталей із перевищенням нормативних термінів експлуатації.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) надала Росії «червоний прапорець» – знак низького рівня безпеки польотів, який окрім Росії мають лише три країни: Бутан, Ліберія та Демократична Республіка Конго. За прогнозами консалтингової компанії Oliver Wyman, до 2026 року російський авіапарк може скоротитися більш ніж удвічі.

Нагадаємо, в аеропорту Анталії після приземлення пассажирського літакатипу Sukhoi Superjet 100, який належить російській авікомпанії «Азимут», виникло займання двигуна. Займання Sukhoi Superjet 100 сталося з тієї ж причини, що й літака цієї серії в «Шереметьєво» 2019 року. Тоді загинула 41 людина.

Подібний випадок трапився із Superjet і в аеропорту Якутська. Там також стійка шасі пробила паливний бак через нерівність на смузі. Тільки тому, що швидкість літака була невеликою, вдалося уникнути пожежі. Зазначається, що уже тоді була очевидною проблема зі стійкою шасі, однак вона не була виправлена.

Раніше повідомлялося, що найбільша приватна авіакомпанія в Росії S7 Airlines скорочує чисельність екіпажів та штат офісу в Москві, оскільки частина лайнерів простоює через проблеми з двигунами.