Штати схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 млн

Продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та цілям національної безпеки США

Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на $322 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони США.

Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley. Повідомляється, що в перший пакет входять зенітні комплекси HAWK Phase III та їхнє обслуговування.

Другий пакет передбачає обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley.

«Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки. Україна має нагальну потребу в зміцненні місцевих можливостей підтримки, щоб підтримувати високі експлуатаційні показники для наданих Сполученими Штатами транспортних засобів та систем озброєння», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначено, що цей продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та цілям національної безпеки США, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону.

«Реалізація цього запропонованого продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника до України. Цей запропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США», – пишуть у пресслужбі Пентагону.

Нагадаємо, перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на прискоренні передачі систем, наголошуючи, що доленосне рішення за Вашингтоном. США своєю чергою очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.