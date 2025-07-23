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Німеччина схвалила продаж винищувачів «проблемному» союзнику НАТО

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Німеччина схвалила продаж винищувачів «проблемному» союзнику НАТО
Eurofighter Typhoon – це спільний проєкт британської BAE Systems Plc, Airbus SE та італійської Leonardo SpA
фото: Reuters

Німеччина схвалила продаж 40 винищувачів Eurofighter Typhoon Туреччині

Німеччина схвалила постачання 40 винищувачів Eurofighter Typhoon Туреччині. Рада безпеки уряду в Берліні підтвердила передачу літаків Анкарі, попри попередні розбіжності у політичних поглядах президента Туреччини та європейських колег. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, за даними джерела, знайомого з конфіденційною інформацією, схвалення стосується попереднього запиту Туреччини на 40 літаків, який було подано ще в березні 2023 року. Eurofighter Typhoon – це спільний проєкт британської BAE Systems Plc, Airbus SE (яка включає німецькі компоненти) та італійської Leonardo SpA. Винищувачі будуть зібрані у Великій Британії з використанням деталей, які постачаються з Німеччини.

Речник німецького уряду відмовився від коментарів, посилаючись на конфіденційність засідань Ради Безпеки. Про схвалення продажу вперше повідомив журнал Der Spiegel.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Німеччина і Велика Британія мають «позитивну позицію» щодо продажу винищувачів Eurofighter Анкарі.

«Британці та німці підходять до цього питання позитивно. Якщо Бог дасть, я вірю, що ми отримаємо наші літаки якомога швидше», – заявив Ердоган під час спілкування із журналістами.

Як відомо, попередній німецький уряд на чолі з Олафом Шольцом виступав проти продажу Eurofighter Туреччині, посилаючись на політичні міркування. Мова йде про ситуацію із затриманням мера Стамбула Екрема Імамоглу, який був ключовим політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, у Туреччині представили першу гіперзвукову балістичну ракету – Tayfun Block-4. Як повідомляє «Главком» із посиланням на ресурс SavunmaSanayiST, вона була продемонстрована на 17-й міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, що проходить у Стамбулі.

Довжина ракети становить 10 м, вага – 7 200 кг. Це далекобійна система турецької оборонної промисловості – радіус її дії сягає 3 тис. км. Ракета призначена для знищення стратегічних цілей, таких як системи ППО, командні пункти та центри управління, а також військові об'єкти.

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Теги: Туреччина Німеччина винищувач НАТО

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