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Держдеп США відмовився уточнити, які країни НАТО оплатять зброю для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Держдеп США відмовився уточнити, які країни НАТО оплатять зброю для України
Брюс: Я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити

Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що це питання залишається у компетенції НАТО

У Державному департаменті США не стали розкривати, які саме країни-члени НАТО погодилися профінансувати закупівлю американської зброї для України. Як повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг речниці Держдепу Теммі Брюс, це питання залишається у компетенції Альянсу.

«Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити», – зазначила Брюс.

Вона також додала, що не може коментувати заяви чи рішення, які може оголосити керівництво НАТО.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

До слова, після чергової російської атаки на Україну президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після однієї з атак на Україну. Він підтримав ініціативу німецького лідера та запропонував навіть більше, ніж просив Мерц. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО. Президент Фінляндії Александр Стубб встановив дружні стосунки з Трампом під час гольф-турніру у Флориді, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте регулярно надсилав йому схвальні повідомлення. 

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

Теги: озброєння НАТО Держдепартамент США

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