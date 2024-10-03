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Для європейського автопрому настала жахлива осінь: дослідження німецьких вчених

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Для європейського автопрому настала жахлива осінь: дослідження німецьких вчених
Для європейського автомобільного ринку настали не найкращі часи
фото із відкритих джерел

Для того, щоб компенсувати втрати, німецькі та європейські автовиробники підвищують ціни на двигуни внутрішнього згоряння

Дослідники з Німеччини спрогнозували різкий спад попиту на автомобілі в ЄС. Директор Центру автомобільних досліджень при Університеті Дуйсбург-Ессен Фердинанд Дуденхеффер попередив, що ця осінь стане «жахливою для автомобільної промисловості Європи». Про це пише Bild.

За словами відомого автомобільного експерта, цього року в ЄС буде продано на 200 тис. менше автомобілів, ніж торік. «Важливі великі автомобільні ринки, такі як Німеччина та Італія, вже були в мінусі за перші вісім місяців цього року ‒ і ситуація в економіці не покращується», ‒ зазначає Дуденхеффер.

Крім того, з серпня в Європі на 8,3% (тобто на 90 тис. машин) скоротився продаж електромобілів порівняно з тим же періодом минулого року. До кінця року, вважає Дуденхеффер, буде зафіксовано падіння продажів на 140 тис. електромобілів. Команда Дуденхеффера із Центру автомобільних досліджень у Бохумі проаналізувала динаміку цін на автомобілі в останні місяці. Дослідники дійшли висновку, що для того, щоб компенсувати втрати, німецькі та європейські автовиробники підвищують ціни на двигуни внутрішнього згоряння.

З квітня ціни на 20 найпопулярніших двигунів внутрішнього згоряння зросли приблизно на 10%. «Схоже, існує стратегія повільного скорочення цінової різниці з електромобілями за рахунок вищого зростання цін на двигуни внутрішнього згоряння. Однак, це відбувається не за рахунок збільшення знижок на електромобілі, а за рахунок підвищення цін на двигуни внутрішнього згоряння», ‒ вважає Дуденхеффер.

За його словами, наступні кілька місяців будуть дуже складними для галузі ‒ навіть складніше, ніж під час пандемії коронавірусу. За оцінками Дуденхеффера, європейський автопром відновиться не раніше 2026 року.

До слова, Volkswagen AG вдруге цього року знизив прогноз щодо прибутковості через зменшення попиту на легкові автомобілі. Volkswagen, який об'єднує такі марки, як Audi, Porsche, Škoda та інші, оголосив про зниження прогнозу операційної рентабельності на 2024 рік до 5,6% з попереднього прогнозу в 7%, головним чином через плановане закриття заводу Audi в Бельгії.

До слова, Volkswagen почав скорочувати робочі місця у Китаї, прагнучи скоротити витрати у всьому світі на 20% протягом наступних трьох років. Ці кроки є частиною загальносвітової програми зниження витрат до 2026 року, про яку Volkswagen заявив у серпні.

Нагадаємо, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

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Теги: Електромобілі автопром Німеччина Європа Італія втрати підвищення цін

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