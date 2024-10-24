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Якими будуть зарплати у Польщі у 2025 році: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Якими будуть зарплати у Польщі у 2025 році: подробиці
У Польщі очікують збільшення заробітків у наступному році
фото із відкритих джерел

 У наступному році можна очікувати позитивних змін на ринку праці Польщі, зокрема зростання зарплат

 У 2025 році польська економіка продовжить відновлюватися після наслідків пандемії та війни в Україні, що вплинули на ринок праці. Прогнози свідчать про зростання заробітних плат, оскільки економіка адаптується до нових умов. Про це пише inPoland.

За даними аналітиків, середня заробітна плата в Польщі у 2025 році може зрости до 6,2 тисячі злотих (приблизно 1,4 тисячі євро) на місяць.

Однією з основних причин зростання заробітних плат є підвищення реальних доходів населення, що відбувається завдяки покращенню економічних умов. Уряди різних рівнів також працюють над підвищенням мінімальної зарплати, щоб забезпечити гідний рівень життя для всіх громадян. У 2025 році очікується, що мінімальна заробітна плата зросте до 4,500 злотих (приблизно 1,000 євро) на місяць, що ще більше підвищить купівельну спроможність поляків.

Важливим фактором, який вплине на ринок праці, є зростання попиту на кваліфіковані кадри, зокрема в таких сферах, як IT, медицина та інженерія. Спеціалісти в цих галузях можуть очікувати значно вищі зарплати, оскільки їхня експертиза буде високо оцінюватися на ринку. За прогнозами, професіонали у сфері інформаційних технологій можуть отримувати зарплати від 10,000 до 15,000 злотих на місяць, залежно від рівня кваліфікації.

Крім того, міжнародні компанії, які відкривають свої офіси в Польщі, можуть запропонувати конкурентоспроможні зарплати, що стимулюватиме подальший розвиток ринку праці. Це також сприятиме залученню іноземних спеціалістів, що підвищить рівень конкуренції на ринку та може призвести до ще більшого зростання заробітних плат.

Необхідно також враховувати, що інфляція та підвищення вартості життя можуть вплинути на реальний рівень доходів. Уряду доведеться зважати на ці фактори, щоб забезпечити стабільність економіки. У разі якщо інфляція залишиться під контролем, зростання заробітних плат буде значно відчутніше для населення.

До слова, у Польщі на мігрантів, які шукають роботу, чекатимуть нові правила – бальна система та перелік дефіцитних професій, що обмежить галузі, у яких іноземці потенційно зможуть влаштуватись. 

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Теги: населення біженці Польща іноземці українці зарплата інфляція робота економіка

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