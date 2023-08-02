Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Німці почали відмовлятись від пива через дві причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
фото: pixabay.com

Пивовари кажуть, що німці витрачають все менше грошей на алкоголь

Минулого року в Німеччині було випущено понад 7,6 млрд літрів пива. Незважаючи на ці вражаючі цифри, загалом німці стали менше вживати улюбленого напою. Про це пише Euronews.

У вівторок статистичне управління Німеччини повідомило, що минулого року в країні було вироблено понад 474 млн. літрів безалкогольного і більш ніж 7,6 млрд. алкогольного пива – по 91 літру на кожного з 83 млн. жителів Німеччини.

Продаж пива в Німеччині знизився після невеликого підйому на тлі зняття антиковидних обмежень у 2022 році. Про це у вівторок повідомило Федеральне статистичне управління. У першому півріччі поточного року продаж німецьких пивоварів і дистриб'юторів впав до 4,2 млрд, це на 2,9% менше, ніж минулого року.

Фахівці говорять про довгострокову тенденцію до зниження, незважаючи на те, що на тлі інших країн Європи рівень споживання алкоголю в Німеччині, як і раніше, один із найвищих.

В асоціації німецьких пивоварів (DBB) заявили, що причиною зниження обсягів споживання стала прохолодна весняна погода та економія грошей в умовах високої інфляції.

За словами керуючого директора асоціації Хольгера Айхеле, цей рік буде «надзвичайно важким» для пивоварних заводів, більшість з яких є малими та середніми підприємствами, зокрема і сімейними. 

Пивовари зіткнулися з «вибуховим зростанням витрат із початку пандемії» і можуть компенсувати лише невелику частину цих витрат за допомогою підвищення тарифів, додав він.

Експорт німецьких пивоварів усередині ЄС також знизився, хоч і незначно – на 0,2% до 404 млн. літрів. Все це свідчить про несприятливу економічну ситуацію в Німеччині – єдній великій економіці, яка, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, не зросте цього року.

Німецьким пивоварам також не вдається переламати довгострокову тенденцію до помірнішого споживання алкоголю, яка пояснюється більшою поінформованістю населення про ризики для здоров'я.

У Німеччині в період санітарних обмежень Covid-19 спостерігалося значне зростання кількості людей, які звернулися за допомогою через алкогольну залежність.

За даними дослідження, проведеного у 2022 році Німецьким центром із проблем залежності (DHS), до пандемії проблеми з алкоголем спостерігалися у трьох мільйонів німців віком від 18 до 64 років.

Нагадаємо, московська пивоварна компанія вирішила замінити поставку європейського пива на китайське. Про це повідомляє російське видання Коммерсантъ.

Проблеми з поставками напою з Європи спричинили війна та санкції. Бельгія, Нідерланди, Чехія, Велика Британія, США та інші країнили припинили експорт хмільного напою до країни-агресорки. Тож РФ була вимушена перейти на азіатську продукцію – тепер росіяни питимуть китайське пиво Tsingtao.

Імпорт із КНР складатиме понад 40 тис. одиниць і вже виріс на 12%, у порівнянні з минулим роком.

Читайте також: Завод Carlsberg у Росії можуть купити турецькі пивовари
Теги: здоров'я Німеччина алкоголь алкогольне сп'яніння алкоголизм населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стан співачки погіршився через сепсис, викликаний інфекцією
Друзі Мадонни розповіли про її стан здоров'я 
4 липня, 10:46
Боєприпаси DM73
Німеччина замовила Україні надсучасні бронебійні боєприпаси
8 липня, 06:19
У Львові президент узяв участь у молебні за Україну
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, Зеленський у Львові: головне за ніч
9 липня, 07:24
Експерти назвали користь та шкоду розчинної кави
Експерти назвали користь та шкоду розчинної кави
13 липня, 16:32
Німеччина готує новий пакет допомоги Україні
Німеччина готує новий пакет допомоги Україні
11 липня, 12:59
До вибухів на газопроводах могла бути причетна легка яхта «Андромеда»
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
12 липня, 07:16
Пісторіус: Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою
Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети
11 липня, 21:11
ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт
ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт
25 липня, 10:59
Через повномасштабну війну внутрішній ринок споживання продуктів дуже сильно змінився
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за споживанням продуктів
Вчора, 07:54

Економіка

Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму
Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму
Найбільший італійський банк закриває своє представництво в Москві
Найбільший італійський банк закриває своє представництво в Москві
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
Німеччина відкриє завод для виробництва запчастин для винищувачів F-35
Німеччина відкриє завод для виробництва запчастин для винищувачів F-35
Raiffeisen Bank назвав нову дату виходу з ринку Росії
Raiffeisen Bank назвав нову дату виходу з ринку Росії
Морські перевезення російської нафти впали до мінімуму з січня
Морські перевезення російської нафти впали до мінімуму з січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
56K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
32K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
21K
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
12K
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)
11K
У Москві пролунав вибух на заводі

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту