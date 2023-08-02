Німці почали відмовлятись від пива через дві причини

Пивовари кажуть, що німці витрачають все менше грошей на алкоголь

Минулого року в Німеччині було випущено понад 7,6 млрд літрів пива. Незважаючи на ці вражаючі цифри, загалом німці стали менше вживати улюбленого напою. Про це пише Euronews.

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У вівторок статистичне управління Німеччини повідомило, що минулого року в країні було вироблено понад 474 млн. літрів безалкогольного і більш ніж 7,6 млрд. алкогольного пива – по 91 літру на кожного з 83 млн. жителів Німеччини.

Продаж пива в Німеччині знизився після невеликого підйому на тлі зняття антиковидних обмежень у 2022 році. Про це у вівторок повідомило Федеральне статистичне управління. У першому півріччі поточного року продаж німецьких пивоварів і дистриб'юторів впав до 4,2 млрд, це на 2,9% менше, ніж минулого року.

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Фахівці говорять про довгострокову тенденцію до зниження, незважаючи на те, що на тлі інших країн Європи рівень споживання алкоголю в Німеччині, як і раніше, один із найвищих.

В асоціації німецьких пивоварів (DBB) заявили, що причиною зниження обсягів споживання стала прохолодна весняна погода та економія грошей в умовах високої інфляції.

За словами керуючого директора асоціації Хольгера Айхеле, цей рік буде «надзвичайно важким» для пивоварних заводів, більшість з яких є малими та середніми підприємствами, зокрема і сімейними.

Пивовари зіткнулися з «вибуховим зростанням витрат із початку пандемії» і можуть компенсувати лише невелику частину цих витрат за допомогою підвищення тарифів, додав він.

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Експорт німецьких пивоварів усередині ЄС також знизився, хоч і незначно – на 0,2% до 404 млн. літрів. Все це свідчить про несприятливу економічну ситуацію в Німеччині – єдній великій економіці, яка, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, не зросте цього року.

Німецьким пивоварам також не вдається переламати довгострокову тенденцію до помірнішого споживання алкоголю, яка пояснюється більшою поінформованістю населення про ризики для здоров'я.

У Німеччині в період санітарних обмежень Covid-19 спостерігалося значне зростання кількості людей, які звернулися за допомогою через алкогольну залежність.

За даними дослідження, проведеного у 2022 році Німецьким центром із проблем залежності (DHS), до пандемії проблеми з алкоголем спостерігалися у трьох мільйонів німців віком від 18 до 64 років.

Нагадаємо, московська пивоварна компанія вирішила замінити поставку європейського пива на китайське. Про це повідомляє російське видання Коммерсантъ.

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Проблеми з поставками напою з Європи спричинили війна та санкції. Бельгія, Нідерланди, Чехія, Велика Британія, США та інші країнили припинили експорт хмільного напою до країни-агресорки. Тож РФ була вимушена перейти на азіатську продукцію – тепер росіяни питимуть китайське пиво Tsingtao.

Імпорт із КНР складатиме понад 40 тис. одиниць і вже виріс на 12%, у порівнянні з минулим роком.