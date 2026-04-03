Українські дрони вивели з ладу ключову установку одного з найбільших НПЗ Росії

Загоряння сталося на установці CDU-5 Ново-Уфимського НПЗ

Ново-Уфимський НПЗ був змушений зупинити одну зі своїх найбільших установок з переробки сирої нафти після атаки українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Атака на Ново-Уфимський НПЗ сталася 2 квітня. Після удару українських безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа.

За словами співрозмовників агентства, загоряння сталося на установці CDU-5 Ново-Уфимського НПЗ. Вона забезпечує близько 28% загальної потужності НПЗ. Завод в Уфі належить «Роснєфті». На заводі також є ще три установки для первинної перегонки нафти.

Нагадаємо, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників. «Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»).

Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

Як повідомлялося, Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ, який зазнав удару українських дронів 26 березня, частково зможе відновити роботу лише через місяць.

Часткове відновлення роботи одного з найбільших російських НПЗ дозволить підприємству виробляти моторне паливо. Водночас агентство зазначає, що темпи відновлення роботи підприємства будуть залежати від того, як швидко ключові російські нафтоекспортні порти на Балтиці – Усть-Луга та Приморськ – зможуть відновити відвантаження нафти після атак українських дронів.

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. «Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці», – повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

До слова, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили успішну атаку на інфраструктуру нафтового термінала в порту «Усть-Луга» Ленінградської області. Це вже четвертий результативний удар по нафтовій логістиці ворога на Балтиці за останній тиждень, що фактично паралізує ключовий експортний хаб РФ.