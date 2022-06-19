Microsoft заборонила користувачам з Росії завантажувати Windows 10 та 11 з офіційного сайту

При завантаженні образа Windows 11 сайт Microsoft видає повідомлення «Виникла проблема з вашим запитом»

Американська компанія Microsoft заборонила користувачам із Росії завантажувати Windows 10 та 11 з офіційного сайту. Про це повідомляє CNews.

«Росіяни втратили можливість завантажувати дистрибутиви ОС Windows 10 і Windows 11 з сайту корпорації Microsoft», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у виданні, користувачі з російськими IP також не можуть завантажити утиліту помічника зі встановлення операційних систем Media Creation Tool.

При завантаженні образа Windows 11 сайт Microsoft видає повідомлення «Виникла проблема з вашим запитом».

При спробі завантажити засіб для встановлення Windows 10 або 11 сайт переходить на порожню сторінку та написом «404 - File or Directory not found».

Раніше стало відомо, що Microsoft йде із Росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором.

А от генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицькі заявила, що сервіс не буде припиняти роботу в Росії, оскільки хоче, щоб тамтешні громадяни мали доступ до «незалежних новин».

Додамо, що YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.

Також популярний відеохостинг видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

Компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США