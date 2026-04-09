За яких умов влітку не буде відключень світла? Прогноз «Укренерго»

Зайченко: Ми готові до будь-якого розвитку подій, у нас прораховані різні сценарії

Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що влітку обмежень електроспоживання в Україні не прогнозується, якщо не буде нових російських атак на енергетичну інфраструктуру та відновлення генерації відбуватиметься за планом. Про це він зауважив в інтерв’ю lb.ua, передає «Главком».

«Бо в ці місяці (липень і серпень, – «Главком») рівень генерації атомних станцій найнижчий. Найбільше електроенергії вони виробляють взимку, липень-серпень – мінімум, і далі поступово до листопада виходимо на максимальну точку. І зазвичай саме липень і серпень найспекотніші, зростає споживання електроенергії, може виникнути дефіцит. Хіба що літо буде відносно холодним, тоді навантаження на мережу не надто зросте», – сказав Зайченко.

Голова правління «Укренерго» підкреслив, що за найкращого сценарію споживання електроенергії не обмежуватимуть. За його словами, це якщо генерацію відновлюватимуть за планом, триватиме плановий ремонт АЕС і не обстрілюватимуть інші об’єкти генерації.

«Тільки в прифронтових регіонах прогноз гірший, бо там після обстрілів відновлювати пошкоджене обладнання дуже важко з погляду безпеки. Там тривоги можуть тривати і 48 годин поспіль. Ми готові до будь-якого розвитку подій, у нас прораховані різні сценарії», – наголосив фахівець.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.