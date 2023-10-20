Румунія встановить сучасну систему захисту від дронів на кордоні з Україною – ЗМІ

Румунія отримає систему захисту від безпілотників за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів

Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників. Її встановлять на кордоні з Україною після низки інцидентів з падінням уламків російських дронів на території країни. Про це повідомляє HotNews.ro.

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Як зазначається, Румунія отримає цю систему за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

За словами співрозмовників видання, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

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Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.

Нагадаємо, Румунія неодноразово виявляла уламки дронів після атак РФ.

Раніше повідомлялося, що румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.