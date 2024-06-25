Перша європейська компанія відмовилася купувати скраплений газ з РФ

«Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і не купуватиме та не імпортуватиме російський зріджений природний газ з 26 липня», – йдеться в повідомленні компанії

У 2022 році Фінляндія імпортувала 195 тис. тонн зрідженого природного газу

Фінська державна компанія з постачання газу Gasum зупиняє закупівлі скрапленого природного газу з РФ. Це сталося після запровадження 14 пакету санкцій ЄС. Про це повідомляє пресслужба компанії Gasum.

«Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і не купуватиме та не імпортуватиме російський зріджений природний газ з 26 липня», – йдеться в повідомленні енергетичної компанії.

У пресрелізі наголошується, що санкції, прийняті ЄС, не дозволяють Gasum розірвати угоду з «Газпром експортом», але є форс-мажорною обставиною для закупівлі або імпорту російського скрапленого газу через термінали, які не підключені до газорозподільної мережі.

До слова, потужність спільного проєкту компаній «Газпром» і «Новатек» – «Кріогаз-Висоцьк», що постачає скраплений природний газ фінській компанії складає 660 тис. тонн на рік.

У 2022 році Фінляндія імпортувала 195 тис. тонн зрідженого природного газу. Крім того, паливо там закуповували шведські та бельгійські компанії. Попит був високим, тож у 2022 р. компанія виробила 707 тис. тонн.

Нагадаємо, 24 червня, країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдадуть подальшого удару по режиму Путіна і тим, хто зберігає його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України», – вказали у Раді ЄС. Центральним елементом стали санкції проти російського зрідженого газу.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам.

Також ціни на техніку та електроніку в Росії можуть зрости на 15-20% ближче до осені через санкції Євросоюзу проти «російського SWIFT» – Системи передання фінансових повідомлень Центробанку РФ (СПФС). Про це повідомляють The Moscow Times і «Коммерсантъ».