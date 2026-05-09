Нові санкції проти Ірану, заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч на 9 травня 2026 року

Трамп зробив заяву про російсько-українську війну, в Одесі невідомий влаштував стрілянину, Кім Чен Ин надіслав Путіну особливе привітання до 9 травня, у російському Каспійську в Дагестані ввечері 8 травня пролунали вибухи, США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану.

Заяви Трампа

Трамп допустив, що перемир'я, яке було ним ж оголошене, може продовжитись після завершення трьохденного терміну. Журналісти уточнили, чи можна очікувати подібного рішення.

«Можливо. Тобто це цілком можливо. Було б добре. Було б непогано», – сказав Дональд Трамп.

Трамп заявив, що Вашингтон очікує отримати відповідь від Тегерана на пропозицію про припинення війни. За словами Трампа, Тегеран має надати свою відповідь увечері 8 травня (ранок 9 травня за київським часом).

Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі. «Польща була б рада цьому. У нас чудові відносини з Польщею. У мене чудові відносини з президентом», – заявив Трамп.

Привітання Путіна від Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав російському диктатору Володимиру Путіну привітання з нагоди 9 травня та підтвердив відданість військово-політичному союзу між Пхеньяном і Москвою.

У зверненні Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея й надалі надаватиме «головний пріоритет» партнерству з Росією.

Вибухи у Дагестані

За даними моніторингових ресурсів, у районі місцевого порту працювала система протиповітряної оборони.

Місцеві джерела повідомляють про тривогу в місті та появу безпілотників у небі. Після цього мешканці почали писати про звуки вибухів і роботу ППО.

Санкції проти Ірану

Сполучені Штати оголосили про запровадження низки нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на економіку Ірану, спрямованих проти осіб та компаній у Китаї та Гонконзі, які допомагають іранським військовим отримувати доступ до поставок та військового спорядження.

Інші важливі новини:

Поблизу ключового експортного хабу Ірану з'явилась велика нафтова пляма.

Ізраїль і Ліван повернуться за стіл переговорів.