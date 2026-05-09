Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нові санкції проти Ірану, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Нові санкції проти Ірану, заяви Трампа: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч на 9 травня 2026 року

Трамп зробив заяву про російсько-українську війну, в Одесі невідомий влаштував стрілянину, Кім Чен Ин надіслав Путіну особливе привітання до 9 травня, у російському Каспійську в Дагестані ввечері 8 травня пролунали вибухи, США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 травня:

Заяви Трампа

Трамп допустив, що перемир'я, яке було ним ж оголошене, може продовжитись після завершення трьохденного терміну. Журналісти уточнили, чи можна очікувати подібного рішення.

«Можливо. Тобто це цілком можливо. Було б добре. Було б непогано», – сказав Дональд Трамп.

Трамп заявив, що Вашингтон очікує отримати відповідь від Тегерана на пропозицію про припинення війни. За словами Трампа, Тегеран має надати свою відповідь увечері 8 травня (ранок 9 травня за київським часом).

Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі. «Польща була б рада цьому. У нас чудові відносини з Польщею. У мене чудові відносини з президентом», – заявив Трамп.

Привітання Путіна від Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав російському диктатору Володимиру Путіну привітання з нагоди 9 травня та підтвердив відданість військово-політичному союзу між Пхеньяном і Москвою. 

У зверненні Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея й надалі надаватиме «головний пріоритет» партнерству з Росією. 

Вибухи у Дагестані

За даними моніторингових ресурсів, у районі місцевого порту працювала система протиповітряної оборони.

Місцеві джерела повідомляють про тривогу в місті та появу безпілотників у небі. Після цього мешканці почали писати про звуки вибухів і роботу ППО.

Санкції проти Ірану

Сполучені Штати оголосили про запровадження низки нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на економіку Ірану, спрямованих проти осіб та компаній у Китаї та Гонконзі, які допомагають іранським військовим отримувати доступ до поставок та військового спорядження.

Інші важливі новини:

Поблизу ключового експортного хабу Ірану з'явилась велика нафтова пляма.

Ізраїль і Ліван повернуться за стіл переговорів.

 

Теги: Ліван Порту Вашингтон Північна Корея Дональд Трамп санкції Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яку роль у світовій політиці грає зять Трампа? Аналіз The Atlantic
Яку роль у світовій політиці грає зять Трампа? Аналіз The Atlantic
17 квiтня, 04:27
Зустріч Дональда Трампа з Марком Рютте в Білому домі пройшла в напруженій атмосфері
Рютте розповів, чи виведе Трамп США з НАТО
18 квiтня, 18:56
Хоча Трамп продовжив припинення вогню з Іраном, дипломатичні зусилля останніми днями не призвели до жодного прогресу
Трамп раптово скасував переговори з Іраном
25 квiтня, 20:49
Нетаньягу наказав посилити удари по «Хезболлі» в Лівані попри режим припинення вогню
Нетаньягу наказав посилити удари по «Хезболлі» в Лівані попри режим припинення вогню
25 квiтня, 23:17
У березні польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна в Україну
Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України
28 квiтня, 15:47
Київ у співпраці з партнерами працюватиме над узгодженням санкцій у міжнародних юрисдикціях
Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту та росіянах, причетних до викрадення дітей
29 квiтня, 17:17
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
2 травня, 22:48
Трамп заявив, що США почнуть звільняти кораблі в Ормузькій протоці
Трамп заявив, що США почнуть звільняти кораблі в Ормузькій протоці
4 травня, 00:29
Трамп допустив, що перемир'я, яке було ним ж оголошене, може продовжитись після завершення трьохденного терміну
Перемир'я України та Росії може тривати довше трьох днів – Трамп
Сьогодні, 02:35

Події в Україні

Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2026
Нові санкції проти Ірану, заяви Трампа: головне за ніч
Нові санкції проти Ірану, заяви Трампа: головне за ніч
Лінія фронту станом на 8 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 травня 2026. Зведення Генштабу
Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua