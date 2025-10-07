Головна Світ Соціум
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico
Ліквідація великого нафтового розливу від одного танкера може коштувати близько €1,4 млрд
Російський диктатор Путін використовує судна, які ігнорують міжнародні стандарти безпеки та підвищують ризик екологічних катастроф

Росія становить небезпеку для всього живого, залишаючи після себе нафтовий слід у європейських водах. Танкерний «тіньовий флот» Кремля систематично порушує безпеку регіону, попри міжнародні санкції. Про це стало відомо зі спільного розслідування журналістської організації SourceMaterial та видання Politico, повідомляє «Главком».

За даними журналістів, протягом останнього року щонайменше п’ять таких суден вільно курсували європейськими морями, спричиняючи забруднення. Два з них уже потрапили під індивідуальні санкції Великої Британії.

Фахівці Центру досліджень енергетики та чистого повітря підрахували, що ліквідація великого нафтового розливу від одного танкера може коштувати близько €1,4 млрд. Якщо винного не вдасться встановити, фінансове навантаження ляже на європейських платників податків.

Представник МЗС Великої Британії заявив, що Володимир Путін використовує судна, які ігнорують міжнародні стандарти безпеки, чим підвищує ризик екологічних катастроф.

«Цей тіньовий флот – відчайдушна спроба Путіна зберегти нафтові прибутки, забруднюючи наші моря», –наголосив він.

За результатами розслідування, російський «тіньовий флот» налічує близько 1300 суден. Під санкції ЄС потрапили 444 з них, а Велика Британія запровадила обмеження проти 450.

Як відомо, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Нові обмеження торкнуться суден, які транспортують російську нафту. 

Додаткові санкції спрямовані проти ще 70 суден, які використовувалися для транспортування російської нафти. Також обмеження торкнулися 30 компаній і осіб, які причетні до постачання російській армії обладнання, що використовується в системах озброєння, включаючи одну китайську компанію і одну, розташовану в Туреччині.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.  Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти.

Раніше міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що його країна на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, щоб ускладнити РФ фінансування війни.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

Як відомо, світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року.

