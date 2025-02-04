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Аварійні відключення електроенергії введено у чотирьох областях України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Аварійні відключення електроенергії введено у чотирьох областях України
Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії
колаж: glavcom.ua

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак

У Сумській, Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях запроваджені аварійні знеструмлення. Про це повідомляють ДТЕК та обленерго. 

Аварійні відключення вимушено застосовано внаслідок ворожих обстрілів. Учора «Укренерго» наголошували, що споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів.

Споживачів електроенергії закликають не вмикати кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення.

В «Укренерго» нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовано аварійні відключення. 

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Теги: повітря Укренерго відключення електроенергія відключення світла

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