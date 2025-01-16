За три дні ДТЕК повернув світло понад 31 тис. домогосподарств після обстрілів

Донеччина залишається регіоном найважчих боїв і наймасштабніших пошкоджень енергомережі

За три дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло у домівки 31,3 тис. сімей, що були знеструмлені через ворожі атаки. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

У ньому зазначається, що за останні три дні на Донеччині, яка залишається регіоном найважчих боїв, енергетикам вдалося з дозволу військових виконати ремонти низки пошкоджень мереж та повернути світло у домівки 21,7 тисячі родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок обстрілів.

Водночас на Дніпропетровщині, яка також постійно піддається ворожим ударам, вдалося відновити електрику для 8,8 тисячі родин місцевих жителів.

Окрім того, у той же час на Одещині енергетики оперативно відновили світло для понад 700 місцевих жителів, які залишилися без електропостачання через ворожу атаку.

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри постійну небезпеку та ворожі атаки.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 86 тисяч родин у 45 населених пунктах, що були без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.