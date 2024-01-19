Резніков знайшов собі нову роботу

Ексміністр зупиняв право на заняття адвокатською діяльністю у 2020 році

Ексміністр оборони України Олексій Резніков з 16 січня поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Відповідні зміни внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України.

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Згідно з п.1 ч.4 ст.31 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою стала заява колишнього посадовця.

Резніков зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року одразу після призначення на посаду віце-прем‘єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 3 листопада 2021 року Верховна Рада звільнила його з посади віцепрем'єра, а на наступний день призначила на посаду Міністра оборони України. 5 вересня 2023 року парламент прийняв відставку Резнікова з цієї посади.

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Ексміністр оборони отримав свідоцтво адвоката у 1994 році у Львівській обласній КДКА. До роботи у Кабінеті міністрів він працював у юридичних фірмах і адвокатських об’єднаннях. У квітні 2014 року на позачерговому З’їзді адвокатів України в Одесі Резнікова було обрано одним із трьох членів Вищої ради юстиції (сьогодні – Вища рада правосуддя) за квотою адвокатури.

Нагадаємо, на початку січня уперше після відставки з'явився на людях колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Його помітили у Києві на Байковому цвинтарі під час відкриття меморіалу колишньому президенту Леоніду Кравчуку. На церемонії також були присутні олігарх та нардеп Григорій Суркіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Додамо, 5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

8 січня працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику Резнікова та ще двом експосадовцям МОУ у розтраті майже 950 млн грн державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії.