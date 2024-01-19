Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Резніков знайшов собі нову роботу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Резніков знайшов собі нову роботу
Ексміністр оборони повернувся до адвокатської практики
фото: glavcom.ua

Ексміністр зупиняв право на заняття адвокатською діяльністю у 2020 році

Ексміністр оборони України Олексій Резніков з 16 січня поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Відповідні зміни внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України.

Згідно з п.1 ч.4 ст.31 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою стала заява колишнього посадовця.

Резніков зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року одразу після призначення на посаду віце-прем‘єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 3 листопада 2021 року Верховна Рада звільнила його з посади віцепрем'єра, а  на наступний день призначила на посаду Міністра оборони України. 5 вересня 2023 року парламент прийняв відставку Резнікова з цієї посади.

Ексміністр оборони отримав свідоцтво адвоката у 1994 році у Львівській обласній КДКА. До роботи у Кабінеті міністрів він працював у юридичних фірмах і адвокатських об’єднаннях. У квітні 2014 року на позачерговому З’їзді адвокатів України в Одесі Резнікова було обрано одним із трьох членів Вищої ради юстиції (сьогодні – Вища рада правосуддя) за квотою адвокатури.

Нагадаємо, на початку січня уперше після відставки з'явився на людях колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Його помітили у Києві на Байковому цвинтарі під час відкриття меморіалу колишньому президенту Леоніду Кравчуку. На церемонії також були присутні олігарх та нардеп Григорій Суркіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Додамо, 5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

8 січня працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику Резнікова та ще двом експосадовцям МОУ у розтраті майже 950 млн грн державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії.

Читайте також: Як Міноборони залишило армію без трусів. Рахункова палата опублікувала результати ревізії
Теги: міністр адвокат Олексій Резніков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умєров наголосив, що не має жодних сумнівів у перемозі України
Умєров повідомив, коли буде звільнено Крим
21 грудня, 2023, 12:44
Міністр Камишін оприлюднив список нових членів наглядової ради концерну
Уряд затвердив новий склад наглядової ради «Укроборонпрому»
29 грудня, 2023, 21:55
Ігнацій Чвартош зі своїми роботами
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
3 сiчня, 10:13
Чехія суттєво підвищить заробітну платню для громадян
У Чехії зросте зарплатня: на яку суму можуть розраховувати українці
21 грудня, 2023, 10:37
Морська доставка товарів до ЄС отримала зелений податок
Доставка товарів морем до Європи суттєво здорожчає
27 грудня, 2023, 09:35
Росія торгує рибою із Китаєм
Експортна партія російської риби, призначена китайцям, визнана отруєною
28 грудня, 2023, 11:13
Деякі біженці повинні будуть повернутись додому раніше
Деякі українські біженці у Норвегії можуть втратити тимчасовий захист
25 грудня, 2023, 10:11
Міноборони працює над технічними рішеннями для електронного сповіщення, каже Рустем Умєров
Міноборони планує запрошувати у військкомати через електронне сповіщення
23 грудня, 2023, 15:58
Стефан Сежурне прибув до Києва потягом
До Києва прибув новий глава МЗС Франції (фото)
13 сiчня, 12:20

Суспільство

Затримання Романа Гринкевича: мережа вибухнула мемами
Затримання Романа Гринкевича: мережа вибухнула мемами
Провал санкцій проти РФ та знищення західної зброї: топ фейків в Україні та світі за тиждень
Провал санкцій проти РФ та знищення західної зброї: топ фейків в Україні та світі за тиждень
Чи будуть поліцейські роздавати повістки: відповідь голови Нацполіції
Чи будуть поліцейські роздавати повістки: відповідь голови Нацполіції
Мав трьох неповнолітніх дітей та бронь, але пішов на війну. Згадаймо прокурора Віталія Стадника
Мав трьох неповнолітніх дітей та бронь, але пішов на війну. Згадаймо прокурора Віталія Стадника
The Times назвала проблему у ЗСУ, яка ускладнює військове планування
The Times назвала проблему у ЗСУ, яка ускладнює військове планування
Обороняв Донецький аеропорт та до останнього захищав Україну. Згадаймо Сергія Кройтора
Обороняв Донецький аеропорт та до останнього захищав Україну. Згадаймо Сергія Кройтора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8255
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7306
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua