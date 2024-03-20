Рекордне зростання світових цін на какао. Аналітики озвучили головні причини

ICE Futures: за три місяці какао-боби подорожчали вдвічі, до $8,3 тис. за тонну

Світовий ринок какао балансує на межі хаосу. Ціни на какао-боби на світових ринках з кінця 2023 року збільшилися рівно вдвічі, досягнувши $8,3 тис. за одну тонну. Про це йдеться в аналізі ICE Futures. Уточнюється, що на початку лютого 2024 року ціна на цей продукт вперше з 1977 року опинилася на позначці $5 тис., а через тиждень вона вже склала $5,5 тис. за одну тонну.

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«Свіжі дані уряду Кот-д'Івуару (один із провідних виробників какао-бобів – «Главком») показують, що фермери транспортували 1,22 млн метричних тонн какао (одна метрична тонна дорівнює 1000 кг) в порти з 1 жовтня по 1 березня, що на 29% менше, ніж за той самий час рік тому. Заглядаючи в майбутнє, офіційні особи очікують, що виробництво впаде на 33% до 400 тис. метричних тонн під час майбутнього врожаю, який розпочнеться в квітні. Це сталося після того, як Нігерія повідомила, що її січневий експорт какао знизився в річному обчисленні на 15%», – зазначають аналітики Fxdailyreport.

Згідно з даними Міжнародної організації з виробництва какао (ICCO), світове виробництво какао впаде на 11% у порівнянні з минулим роком, а світовий помел какао скоротиться майже на 5%.

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У дослідженні наголошується, що зараз тонна какао-бобів на ринку становить $8,38 тис. Однією з головних причин стрімкого зростання цін на какао-боби став їхній дефіцит, який фіксується протягом останніх двох років, при цьому, як вважають експерти, така тенденція збережеться у 2024 році. Крім того, на ситуації негативно позначається несприятлива ситуація у Червоному морі, де хусити нападають на комерційні судна. Через небезпечну обстановку постачальники стали вибирати інші шляхи доставки, які вимагають великих витрат.

Нагадаємо, ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні 18 березня піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор.