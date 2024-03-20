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Рекордне зростання світових цін на какао. Аналітики озвучили головні причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рекордне зростання світових цін на какао. Аналітики озвучили головні причини
Ф'ючерси какао досягли нового рекорду через скорочення поставок з низки країн
фото із відкритих джерел

ICE Futures: за три місяці какао-боби подорожчали вдвічі, до $8,3 тис. за тонну

Світовий ринок какао балансує на межі хаосу. Ціни на какао-боби на світових ринках з кінця 2023 року збільшилися рівно вдвічі, досягнувши $8,3 тис. за одну тонну. Про це йдеться  в аналізі ICE Futures. Уточнюється, що на початку лютого 2024 року ціна на цей продукт вперше з 1977 року опинилася на позначці $5 тис., а через тиждень вона вже склала $5,5 тис. за одну тонну.

«Свіжі дані уряду Кот-д'Івуару (один із провідних виробників какао-бобів – «Главком») показують, що фермери транспортували 1,22 млн метричних тонн какао (одна метрична тонна дорівнює 1000 кг) в порти з 1 жовтня по 1 березня, що на 29% менше, ніж за той самий час рік тому. Заглядаючи в майбутнє, офіційні особи очікують, що виробництво впаде на 33% до 400 тис. метричних тонн під час майбутнього врожаю, який розпочнеться в квітні. Це сталося після того, як Нігерія повідомила, що її січневий експорт какао знизився в річному обчисленні на 15%», – зазначають аналітики Fxdailyreport.

 Згідно з даними Міжнародної організації з виробництва какао (ICCO), світове виробництво какао впаде на 11% у порівнянні з минулим роком, а світовий помел какао скоротиться майже на 5%.

У дослідженні наголошується, що зараз тонна какао-бобів на ринку становить $8,38 тис. Однією з головних причин стрімкого зростання цін на какао-боби став їхній дефіцит, який фіксується протягом останніх двох років, при цьому, як вважають експерти, така тенденція збережеться у 2024 році. Крім того, на ситуації негативно позначається несприятлива ситуація у Червоному морі, де хусити нападають на комерційні судна. Через небезпечну обстановку постачальники стали вибирати інші шляхи доставки, які вимагають великих витрат.

Нагадаємо, ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні 18 березня піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор.

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Теги: 8 березня експорт ринок Нігерія какао

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